自由廣場》確診者投票 現實問題不少

◎ 莊勝榮

有立委質詢中選會主委李進勇，染疫的人如何確保投票權。李進勇答覆，大法官解釋六九○號，染疫者強制隔離，暫時剝奪人身自由，符合比例原則不違憲。有些候選人不死心，還是認為要保障投票權，甚至提到不在籍投票。說很簡單，實施起來不容易。

首先談不在籍投票吧！三十二年前筆者曾赴美國觀摩期中選舉，李大維也在參訪團之列。美國公民在海外工作或當兵，或在其他州上班的人數眾多，於是設計不在籍通訊投票，但是要在選舉委員會留下簽名筆跡，以利核對通訊投票真偽。台灣流行用印章，民法第三條規定，蓋印章與簽名有同等效力，如何防範盜刻蓋章的通訊投票？而且沒有這種機制如何實施。況且，投票剩三十幾天，來不及建立機制，所以是空論。

請繼續往下閱讀...

其次，防疫是有法律根據，染疫的人隔離是確保自家人及別人的健康安危，這種高倍數的公共利益，絕對大於投票權。不是投票時搞個動線就可以解決。試想，隔壁那個教室是染疫投票區，這區是無染疫區，恐怕安全區的選民嚇得跑光光。何況，選舉名冊按里、鄰事先編製，如何事先分染疫及非染疫者的選舉人名冊？且有些投票場所空間狹窄，也無法安排這樣的分隔動線。

選民萬一在十一月中染疫，屈指一算，出關後來得及投票，可能會申報染疫，因為留下紀錄也沒關係。但萬一確診者不想放棄投票，但時間上出關又來不及，他／她就不會申報，而是溜出去投票趕快回來。現在這種染疫黑數，有人自我隔離，有人趴趴走，已經變成良心道德問題，無法統計了，外行人少操心吧！

（作者為律師、台北市選監小組委員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法