自由共和國》劉佩真／台灣車用半導體在國際市場持續嶄露頭角

Bloomberg預測全球以電動車為主的新能源車滲透率將由二○二一年的十％攀升至二○二五年的廿五％。（資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

二○二二年EIA預測國際每桶布蘭特原油價格將由二○二一年的七○．八九美元漲至一○四．廿一美元，二○二三年即便將滑落至九六．九一美元，但仍位居高檔水準，況且全球二氧化碳排放與氣候協定加速各國推動禁售燃油車政策，同時主要國家禁售燃油車與實施禁止非電動車上路的時程，顯然油價居高不下，加上主要國家的汽車碳排放和油耗標準趨嚴，均有利於電動車的發展，故Bloomberg預測全球以電動車為主的新能源車滲透率將由二○二一年的十％攀升至二○二五年的廿五％。

而在國際電動車市場呈現百家爭鳴、百花齊放的時代，形成市場及政策共同驅動的趨勢，加上汽車業電動化及智慧化態勢不可擋，特別是內含的半導體矽含量不斷提升（如原本內燃機引擎車搭載約二百～三百個晶片、油電混合車搭載五百～七百個晶片，電動車則需要超過一千個）之下，重度布局車用市場已成為台灣半導體業者的現在進行式；況且在二○二一～二○二二年全球車用晶片荒之下，也提供台廠切入的契機，除了汽車製造業者已開始對及時庫存模式進行調整外，過去汽車製造業者多半只和一級供應商互動，但現階段考量到供貨的主導權、強化自主晶片開發能力、創造產品差異化價值等因素，汽車業者積極直接接洽半導體供應鏈，讓台灣上中下游廠商可與其直接洽談合作機會，也讓未來互動更加多元化，藉此也可協助汽車產業解決過去開發時間及成本偏高、過長的供應鏈帶來資訊不透明、生產成本效益不佳、無法及時傳遞短期與長期需求等問題。

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若以記憶體的行業來說，雖然Micron仍是全球最大的車用記憶體供應商，但台廠近年來藉由多元、完整產品線策略力求突破；以華邦電來說，近來已打入歐洲電動輔助自行車的最大供應商，同時隨著旗下Flash產品線陸續推出，二○二三～二○二四年華邦電車用Flash產品的貢獻度將超過車用DRAM，也會讓整體公司車用相關的記憶體產品佔合併營收比重持續上升；顯見中長期在物聯網、車聯網趨勢帶動下，車用記憶體市場的成長潛力龐大，此則是吸引台廠積極切入的主因。

若以積體電路設計業來說，MCU代表業者新唐則是於近期在車用半導體市場有所斬獲，包括其車用人機介面、抬頭顯示器、飛時測距3D感測等車用產品線將取得日系車廠的訂單，且新唐車用產品出貨暢旺的局面將延伸至二○二三年。

整體而言，雖然短期內全球車用晶片短缺的情況將會逐步趨緩，也就是根據Omdia的預測數據可知，二○二二年車用晶片市場成長率將由二○二一年的廿四．六％減緩至十七．八％，二○二三年更將進一步下滑至十一．三％，然而中長期而言，因汽車市場已出現根本性的結構改變，電動車銷售未來將出現指數型的成長，故對於半導體業者來說，未來的重要性將僅次於高效能運算、通訊市場，根據麥肯錫的預測資料可知，車用晶片市場規模將可從二○二一年的四二○億美元遞增至二○三○年的一二五○億美元，成為所有半導體應用領域中增長動能最強勁的部分。

預計在廠商持續深化於汽車市場的布局之下，台灣車用半導體在國際市場的競爭力將可望逐步嶄露頭角，特別是車用晶片不僅對成熟製程使用量持續提升，對先進製程的導入也會快速成長，畢竟無論是自動駕駛或是ADAS，皆需要更強的運算能力來達到即時道路監測及反應的功能，此將是我國晶圓代工龍頭廠商絕佳的發展機會，而其他如積體電路設計、記憶體、半導體封測、功率半導體、第三類半導體等，也均持續建構車用相關產品的服務，以求更為強化國際競爭力，藉此搶占未來車用半導體的商機。

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