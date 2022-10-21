自由廣場》慎防「漂綠」 對綠色金融行動3.0方案的建議

◎ 許永明

上個月26日金管會發布綠色金融行動3.0方案，與過去所發布的1.0方案，鼓勵金融機構進行綠能投融資，及與2.0方案涵蓋環境、社會及治理(簡稱ESG)面向，鼓勵金融機構擴大對所有有利於永續發展的產業進行投融資，有很大的不同及提升。3.0方案的重點係：藉助銀行保險業的投融資力量，去促使一般實體產業重視ESG議題及減碳淨零轉型。此方案的方向極為正確。不過，我有兩點想法，想要提出供主管機關與社會其他各界參考：

第一、不可諱言的，一般實體產業有可能為了要得到較為便宜的融資利率，而有「漂綠」之舉，特別是中小企業。更令人擔心的是：這樣的行為或作法，已有跡象顯示，未來有可能會成為普遍而常見的現象。這是主管機關值此推動綠色金融行動3.0方案之際，可能必須要加以注意與防範的。所謂漂綠，係指：沒有ESG之實，卻宣稱有做ESG；或有做ESG，但卻誇大或言過其實其所作的ESG。此二種情況，皆是漂綠常見的樣態，差別只在於程度的不同。為避免不欲見到的情形發生，主管機關或許可以要求銀行保險業，在核定融資客戶因做ESG要求利率減碼時，應該進行適當的ESG查證工作。

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金管會黃天牧主委於今年7月5日召開本國銀行總經理第53次業務聯繫會議中，有提及希望銀行所推出的綠色及永續金融商品及服務，須名實相符。主委之意，其意甚明，希望銀行自身不要漂綠。但實務上，銀行的永續報告書多會尋求第三方的認證，由於有外部認證機構予以一定程度的把關，會降低資訊的不對稱性。雖然實務上，部分銀行可能會為了呼應政策而特地作一些業績，來虛應一應故事，但我個人認為主委所提醒之情形，在銀行雖然不至於完全不會發生，但即使有，其漂綠程度應該也不會太過嚴重。倒是中小企業受限於財力、人力與物力等因素，在為了得到較低的融資利率的誘因驅使下，就非常可能會有漂綠的行為發生。再加上銀行保險業等金融機構，為了彰顯其引導客戶ESG作為的議合績效，有可能會對於客戶所提之ESG資料，逕予接受，而不加以適度合理的查證。再加上查證對金融機構而言，也會發生額外的成本。中小企業通常沒有動機也沒有必要去請第三方機構查證其ESG的作為，結果很可能造成其所提之ESG資料，並沒有辦法得到真實性的驗證。如果有個別中小企業，投機取巧漂綠成功獲得低融資利率的優惠，怕會引起部分同業起而效尤，我相信：這樣的結果，不是主管機關或全民所樂見。因此，建議主管機關在大力推動綠色金融行動3.0方案之時，可能應該要提前加以注意防範，要求金融機構盡適當查證之責，至少起一定程度的遏阻歪風之用。

第二、根據綠色金融行動3.0方案的規劃，主管機關研議將公司治理評鑑擴大為ESG評鑑。對於這樣的規劃，我認為可能需要進一步商榷。會導致有這樣的研議與規劃，可能係肇因於對ESG裡面的G（Governance，治理）與公司治理（Corporate governance）的定義與內涵，有所混淆之故。所謂公司治理，包括公司的監督與管理。依據中華公司治理協會將公司治理定義為：「公司治理係一種監督、指導及管理企業的架構，以落實企業經營者的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益」。臺灣證券交易所公司治理中心辦理的111年公司治理評鑑，評鑑指標涵蓋四大面向，包括「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」。由此可知：永續面向只是公司治理評鑑的四個構面當中的一個，雖然是極重要的一個面向；而ESG裡面的G，雖然也是「治理」，但主要係指：董事會針對本業有牽涉環境（E）與社會（S）等與企業社會責任有關議題，所作的監督與管理。因為屬性與範圍不同所致，公司治理評鑑與ESG評鑑其實係兩個重點項目與範圍部分重疊，但其實不完全相同的評鑑。簡單地來說，公司治理涵蓋的面向，比ESG裡面的治理所涵蓋面向大得多。甚至，可以很有把握地說：公司治理評鑑的範圍，可能要比ESG評鑑範圍來得大。

金管會2020年所提出目前正在實施之公司治理3.0- 永續發展藍圖(2021-2023)，係以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸為中心，希冀藉由落實公司治理，來促進企業永續發展，達到公司治理3.0的核心願景。對企業而言，公司治理做得好，可以深化企業的永續內涵；企業想要永續，公司治理要做好。此外，企業經營本業的同時，要注意ESG相關議題。企業想要財務績效好，主要還是要回歸本業的競爭優勢，不能只靠ESG。不過，如果適當地運用ESG成為企業的策略工具，是可以強化企業本業的競爭優勢，有可能讓企業得到更好的財務績效。

（作者為政治大學風險管理與保險學系特聘教授）

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