自由廣場》集中健保資源照顧重症難症患者

◎ 黃金舜

明年度健保總額協商甫結束，其中新藥、新醫療科技的預算額度也是熱烈討論項目，最後因醫院及西醫基層總額未獲共識報衛福部裁定。健保資源有限，新藥預算如何編足又不更加提升藥費占比是一大難題，有賴制度引導加上全民共同行動。

二○二一年健保醫療費用顯示，藥費使用約二二四五億占約廿八‧九％，且逐年攀升，相較於美、日、德、法先進國家，藥費占比落在九至十九％之間，我國藥費占比極高，其中是否有非必要的藥費支出？背後原因為何？值得重視。再依二○一九年消基會與藥師公會全聯會調查，國人每年丟棄藥物達一九三公噸，約五億顆，其中包含高價標靶藥品，不必要的藥品浪費，已重大傷害健保永續經營，如何引導改善顯然是政府當務之急。

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藥界全力支持政府年底推動搭配分級醫療精神的部分負擔調整案，課予使用者支出必要費用的認知與珍惜資源的責任感。改革方案採用階層式的收費差距，在藥品部分負擔（含慢箋）部分，醫學中心和區域醫院收費下限十元，上限為三百元，地區醫院與基層診所上限為二百元，藥費一百元以下則免收部分負擔，若在社區藥局領慢箋藥物亦無須負擔費用；在檢驗檢查部分，基層和地區醫院上限為一百元，區域醫院和醫學中心未經轉診費用上限分別為三百和四百元，相信可有效促使民眾依照自身狀況選擇就醫院所，「急、重、難、罕」至大醫院就醫，小病、穩定慢性病則在基層院所就醫。

先進醫藥國家民眾輕症時多先前往藥局購買OTC藥品（成藥或指示藥）自我照護，國人每年減少不必要就醫一次，就可減少健保支出三七八億點。全民健保本意是由全民一同承擔醫療風險及支出，生病急難有所保障，並非「予取予用」。

健保改革方案蘊含使用者付費和分級醫療精神，預估雖僅年增約一百億收入，但更重要的是引導民眾集體選擇合適的醫療院所，深化分級醫療、自我照護概念，並落實醫病共享決策。如此，病患引頸企盼的新藥、新療法，方有足夠經費納編，把健保資源使用在刀口上，集中資源照顧重症患者，維護健保公平正義，並使健保永續經營。

（作者為國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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