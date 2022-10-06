自由廣場》前國民黨苗栗大咖的「黑牢」

◎ 秦靖

未獲國民黨提名參選縣長的苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦，被開除黨籍後，以無黨籍繼續參選，卻被踢爆他原名為「鍾朝平」，曾在廿五歲時犯下傷害致死案件並遭到判刑，之後改名從政。鍾東錦競選總部發言人竟然回應表示，台灣當時處在戒嚴時期，是台灣警備總司令部不分青紅皂白捉年輕的鍾東錦去坐「黑牢」。

鍾東錦將自己年少輕狂的殺人事件推說坐「黑牢」，有沒有想到因為莫須有的罪名入監、家產充公的二二八事件的受難者家屬心情？因為投入黨外政治運動而被威權國民黨羅織入罪、鋃鐺入獄的政治前輩們，能接受鍾東錦對於「黑牢」的定義嗎？

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鍾東錦說他遭受迫害坐「黑牢」，結果他卻搖身一變成為國民黨籍的議長，這是「斯德哥爾摩症候群」嗎—口口聲聲說著自己被威權國民黨迫害，卻反過來認同迫害者並成為國民黨的政治好夥伴？

今年五月中旬，鍾東錦面對外界質疑他有「殺人」、「強姦」等前科，他說他只是順手拿刀劃破同學肚子；對於「強姦」指控，他也駁斥只是「通姦」，聲稱自己是在不知對方已婚的情況下，誤陷妨害家庭。鍾東錦更說，若有人可以拿出他「強姦」、「殺人」的證據，他立刻辭去議長職務、退出政壇，發送獎金十萬元。

鍾東錦將所有的更生人拉下水，說著「作為一個更生人，我竟不配擁有人權」，迴避退出政壇的承諾。只能說，政治權力使人著迷，但千萬別將自己形塑成被害人，「黑牢」說顯得無知，傷害諸多被政治打壓的無辜受難者，也對不起那位被傷害致死，只剩一具冰冷屍體的真正被害人。

（作者為教育工作者，台南市民）

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