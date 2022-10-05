自由廣場》﹙鏗鏘集﹚世界運轉的心

◎ 李敏勇

台灣的政壇出現一些自詡高智商、高學歷的人，其實顯露的常是自以為是、自私自利的一面。講一堆，無半步，丟人現眼；鑽營取巧，毫無愧怍之心，令人嫌惡。封建中國社會「萬般皆下品，唯有讀書高」，講的常常是為官那套，升官發財那一套。從政、當官，從前常相提並論。其實，當官要有一定程度的學歷、經由考試詮敍，必須具備的條件與從政不盡一樣。從政，經由選舉的民意洗禮。從政、當官，都要有淑世心。

議會內閣制日本的政界、官界，各有其份，各司其職。政界，一般通稱政治家；官界，則以官僚視之。戰後重建日本振興反映日本社會條件，文化力和經濟力角色非常重要，政治家和官僚共同形成的政治力更是重要「官僚之夏」這部連續劇把通產省（經濟部）官員致力於推動經濟發展的一面描繪得淋漓盡致。在台灣，應該許多人看過，印象深刻。朝日新聞曾以政界、官界、財界、文化界介紹閱讀群，可以看出官界的份量。

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官界需要有學有識之志，才能形成政府各部門的動力源。官界，中央或地方都是行政首長推動政務的支持條件。內閣制國家的部會首長具備國會議員條件，在日本被以政治家稱之，代表的是民意。而官員則是經由考試出身的專業人士。政治家發號施令，官員配合目標、擬定方針，執行運轉機制。

台灣經歷黨國長時期黨政軍特一體，政界、官僚分際不明，官員拔擢為政務官情形普遍。黨國戒嚴時期，許多台灣人在學校就被吸收為中國國民黨黨員，誘引的原因是好處多多，二二八症候群的趨吉避凶是原因之一，貪圖特權更是。「來來來，來台大；去去去，去美國」是另一種因應專制統治的出路，也留下精英機會主義的社會體質。

老蔣時期，吸收的台灣人大多是仕紳、世家，妝點門面；小蔣時代，從救國團系統招納的台青則是文教圈，地方政客則鴉鴉黑一片，連門面也不顧了。民主化的公職選舉， 台灣人與台灣人競逐，中國國民黨台灣性包裝著殖民中國性的矛和盾混淆台灣的自我重建。台灣的政界和官界在黨國體制洗禮下，缺乏正常健全國家的形色。

為權力位置搶破頭成為公職選舉紛亂現象，有些聰明人眼睛長在眉毛上方，其實施政無方，聰明用在逐非分之利者也冒出頭無愧色。詩人奧登（W.H.Auden）的短章：「隱私的臉在公共的地方／比公共的臉在隱私的地方／更聰明美麗」。一些搞政治的男人和女人令人覺得噁心，但不要忘了：使世界運轉的是默默跳動的心，這樣的心支撐社會的正常運行。（作者是詩人）

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