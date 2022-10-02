自由共和國》李昂／一個作家眼中的龐皮歐

美國前國務卿龐皮歐（資料照）

李昂／作家

我看到的政治人物，一輩子難忘的是許多年前在美國見到眾議員索拉茲、李奇，尋求他們對台灣關在牢裡的政治犯的救援。索拉茲溫暖的大手握著我的手，眼中露出的深切關懷，讓我感受到那樣誠摯堅定的支持力量。

這次龐皮歐應自由時報邀請前來，世台基金會董事長陳秋貴說我是個美食家，要我挑適當的禮物送禮。

請繼續往下閱讀...

我挑了一組得到世界冠軍的台灣酒。

但實在太重，不可能拿在手裡和他拍照。剛好我的小說《北港香爐人人插》改編漫畫出版，傑出的漫畫家柳廣成因為參與反送中，目前只有來到台灣。我們合作這本政治漫畫，送給龐皮歐，會很恰當。

許多年前我也去聽過一場柴契爾夫人來台的演講，要看一個政治人物，我以為要近距離，才看得出端倪。當天有一個人數不多的中午聚餐，我會有機會見龐皮歐。

拍照場面匆忙，我事先並不知道，不可以拿東西和他拍照。因為怕被利用來做物品的宣傳。

我被用英文介紹是一個著名的作家，我手中拿的《北港香爐人人插》漫畫書，仍要被拿走。我反射說不要，龐皮歐見狀簡單的輕低的說OK，助理立刻住手。

畢竟身居要職，「不多言而威」是我那片刻強烈感受到的。另一方面他和氣的和所有的人拍照，有時候一坐下來，又有人前來，他立刻起身，接連許多次，一點都沒有不耐煩。

態度這麼好連我都做不到！

因為飛機延遲，前一天晚上十二點後才到旅館，一大早參加會議演講，全無疲態，體力真不容易。

不斷的有人前來說話，整餐飯我只看到他喝了兩瓶可樂、吃了幾口肉排。良好的社交禮儀，有人來和他說話，他立刻停下吃喝。

他總是認真的傾聽，簡短的回答，不多言而誠懇是這個見過全世界重大場面的政治人物一直給我的印象。

不見得政治人物都能傾聽，壹週刊裴偉寫馬英九請黎智英和他到總統府吃飯，整場都只有馬英九在講話。黎智英出來之後說：那何必請他來。

我也就抽空上前去，希望龐皮歐講除了政治經濟外，也關注到台灣的文化，過去的注意力都在中國，希望他幫我們推廣。他認真的回答好。

我知道我一定會被取笑，龐皮歐當然會說好。或者說，一個政治人物懂什麼文化。

我會想談文化因為他來之前，本來指定要到屏東去拜訪原住民，我們因而去請潘孟安縣長做規劃，但後來行程被取消。

當然有人會說，參訪原住民這些都是幕僚的作業。但也一定經過他同意。

我想藉著問話，看對方的態度。我從年輕參加反對運動，寫小說多年，對政治人物也算有些認知能力，和龐皮歐短暫但近身的接觸，我知道政治人物有政治上的算計，但我覺得他是真心的喜歡台灣，在乎這裡的人。

這才是最重要的。

兩次見美國政要：四十年前見索拉茲，希望幫忙救援受苦中的政治犯。這回見到龐皮歐，正值台灣前途重大轉折點。

我最近寫的小說與神佛靈異有關，只能虔心的說：保佑台灣，保佑台灣人！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法