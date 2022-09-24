自由廣場》新的中東：亞伯拉罕協議簽署兩週年

◎ 柯思畢（Omer Caspi ）

在這個充滿挑戰的時代，人們無疑會尋求希望和樂觀的燈塔，今天，就讓我們把焦點放在一個照亮中東美好未來的燈塔。兩年前，以色列、阿拉伯聯合大公國和巴林簽署了由美國斡旋的和平協議，即亞伯拉罕協議。

二○二○年九月十五日在白宮的簽署儀式是一項歷史大事件，有著改變中東的無窮潛力。我們在此週年紀念日慶祝此協議，以及其短短兩年內所取得的非凡成就。

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多年來，以色列一直在檯面下與該地區其他立場溫和的國家建立秘密的外交和經貿關係。長年累積的智慧讓以色列認清到它是中東永久且不可分割的一部分，對中東的穩定和繁榮有很大的貢獻。懷有遠見才能優先考量未來，並正視是什麼連接起這個地區的人民。接受和平，並非敵對份子所稱的可恥妥協，而是人類福祉的最終勝利，這需要勇氣面對。

這些協議正加強國家和人民之間的聯結。自二○二○年十一月特拉維夫和杜拜之間首次直航以來，已有超過五十萬以色列遊客和商務人士拜訪阿拉伯聯合大公國和巴林，以前所未有的方式串連了人民以及文化。

內蓋夫論壇的建立是亞伯拉罕協議在中東促進新溫和聯盟的一個傑出例子。首屆內蓋夫高峰會於二○二二年在以色列舉行，以色列外交部長接待了美國國務卿以及來自阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥和埃及的外交部長。此次峰會促成了永久性內蓋夫論壇的成立，該論壇正著手建立一個基於進步、技術、宗教寬容、安全和情報合作的新區域架構。

亞伯拉罕協議亦在能源、永續發展、旅遊、安全、甚至其他更多領域的區域性和跨國性合作上創造了振奮激勵的機會。以色列和阿拉伯聯合大公國已互相簽署了三十四項協議，涉及的項目從健康、環境到農業、水利、旅遊等等。而以色列與巴林迄今為止簽署了二十二項協議，包括經濟、旅遊與通訊領域。

以色列冀望以亞伯拉罕協議為契機，持續推動區域發展，並擴大和平與關係正常化的範圍。此外，在面臨共同威脅的情況下，正常化過程有助於有效整合此地區的溫和力量，從而制衡來自伊朗的威脅。

這些勇敢的步伐代表了我們欲共同開創一個造福全民未來的決心，這些努力為中東開闢了一條新的、充滿希望的實際道路，將改善此區人民的福祉，並為所有人帶來和平、安全和繁榮。

（作者為駐台北以色列經濟文化辦事處駐台代表）

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