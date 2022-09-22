自由廣場》懷念不忮不求的章孝慈

◎ 李欣芬

據自由新聞網報導，媒體人黃清龍廿七日將在立法院舉行《門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世》新書發表會，書中專訪《我的父親郭禮伯》作者郭貽熹，提到郭禮伯在病榻中告訴郭貽熹，章亞若親口說，雙胞胎（指章孝嚴、章孝慈）的生父是他（郭禮伯）。料將掀起萬丈波濤！

蔣萬安之父蔣孝嚴，二○○五年三月經由台北市民政局、內政部、法務部等部門一系列複雜的法律程序，將身分証父親欄改為蔣經國；在當時其改姓之作為曾被外界解讀為政治動作，以蔣家之名來攫取自身政治利益。

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而蔣孝嚴之子蔣萬安，目前正代表國民黨參選台北市長，由於立委任內問政表現平平，至今也僅能若有似無的打著被質疑的「蔣」家字號，因而不斷有要求其驗DNA的聲音。

蔣孝嚴與蔣萬安父子熱中政治的表現，與章孝慈大相逕庭！章孝慈為蔣孝嚴的雙胞胎弟弟，兄弟倆的人品與性格卻大不同。章孝慈東吳大學畢業後，赴美取得杜蘭大學的法學博士，據稱暑假期間曾至建築工地扛水泥包打工。一九九二年擔任東吳大學校長期間，曾邀請著書批判蔣家及中國國民黨獨裁統治不遺餘力、兩度入獄的政治犯李敖到校講學；並且率先舉辦追思音樂會，邀請二二八家屬參加，默默地為蔣家贖罪，其苦心令人動容！可惜一九九四年在北京進行學術訪問時，因腦溢血中風陷入昏迷，臥病一年多後過世，享年五十三歲。

綜觀章氏兄弟，可見真正孝順的是章孝慈，默默地姓著母親的姓氏！哪像其兄章孝嚴，為了從政，硬是改姓蔣，才讓政論節目（如周玉蔻的辣新聞）一再地討論起章亞若的婚姻及感情史，不堪的往事因而被攤在陽光下，包括時間重疊的郭禮伯、蔣經國兩位情夫，無怪乎周玉蔻說：「我百分之九十五斷定章孝嚴不是蔣經國的兒子，蔣萬安不是蔣經國的孫子！」

面對這起蔣孝嚴與蔣萬安父子是不是蔣家後人的風波，不禁讓人更懷念起章孝慈沉穩內斂、不忮不求的學者風骨！

（作者為台灣教授協會會員）

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