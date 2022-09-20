自由廣場》教師節快樂嗎？

◎ 李芳遠

最近在一些網路教師社群看到有教育界同仁，發起教師節放假一天，不然就取消慶祝活動。對此，筆者深有同感，不敢奢望教師節比照勞動節放假一天，但各校慶祝活動真的可以免了。通常各校的行政單位會規畫教師節慶祝，立意良善，但每當收到那些非自願的學生手寫卡片，千篇一律的教師節快樂，毫無溫度的潦草字跡，看到卡片當下的心情，套一句最近的洗腦廣告，真是「收到比不收到的心情還涼。」

教育部不妨廣發問卷，調查一下基層教師的快樂指數，以及不快樂的原因為何？從根本問題去改善，教師才快樂的起來。代理教師快樂不起來的原因就不用多說了，同工不同酬，代理教師成了學校的次等公民、成了隨時可以被取代的約聘員工，政府願意花大錢聘外籍教師來推動雙語教育，卻對大量代理教師的聘期、薪資制度長年漠視，實在令人心寒。

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正式教師也快樂不起來，行政減量喊得震天價響，結果學校行政同仁每天忙得天昏地暗，開學至今，交通安全、性平、家庭教育、生涯教育、導報、認輔、班親會、防災、營養午餐、技藝教育…..等各項會議輪番召開，為了教學正常化，只能在午休時間開會，根本沒辦法好好休息，這些例行性會議多如牛毛，大部分都是不需要討論，只是去簽到、宣讀、當拍照背景的無效會議，融入學校教育的議題包山包海，這是哪門子的行政減量。

導師的管教範圍比海還寬，任課老師班級秩序不佳，導師要協助管理；班級群組時不時就傳來家長的各項訊息，連孩子沒有準時回家，要導師幫忙找；學生成績不好，導師要想辦法提升學生成績，這些回家都不念書家長也不管的學生，老師不能夠踰越正向管教的那一條紅線，你不能因為學生的成績不好，去限制他的下課或午休時間，請問那些站著說話腰不疼的長官，老師還能利用什麼時間去做補救教學？

通常此時，專家會說，這就牽扯到教師專業，沒有教不會的學生，只有不會教的老師，想請那些專家到所謂的偏鄉或非山非市學校，長期駐校，示範班級經營或教學，你就會知道這些內容有多可笑，你們才會知道，教學現場有憂鬱症、長期看身心科的老師所為何來？教師節將至，各位教育界的夥伴們，你快樂嗎？

（作者是現職國中教師）

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