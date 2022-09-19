自由廣場》日本空屋爆量，台灣社宅？

◎ 胡文琦

《日經亞洲》上週報導，日本的「閒置住宅」在二○一八年已高達八四九萬棟，且極有可能在二○二三年突破一千萬棟。部分原因是因為日政府無視二○○○年後人口減少的趨勢，所導致總體需求的下降，反而還鼓勵住宅興建的「政策」所致云云。

站在同屬東方儒家文化影響的區域，日本在二次戰後於各領域的發展經驗，一直都是台灣參考的借鑑之一，而依據日本厚生勞動省轄下「國立社會保障暨人口問題研究所」的推測，日本家戶數的持續增加，係因國民的壽命延長和不婚主義盛行，愈來愈多的人選擇單人成家。

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此外，「野村綜合研究所」也預測，空屋會在二○三八年達到二三○三萬棟，且日本有意買房的民眾「並不傾向購買舊屋」，因許多舊屋並不符合地震及相關節能法規，是日本政府和建築業界「重量不重質」所造成的後果，即值得政府審酌。

進言之，他山之石可以攻錯，日本的窘況其實也凸顯出台灣一直糾結在完成所謂興建「二十萬社會住宅」的政見迷思當中。一來，不管是人口減少、長壽乃至於不婚主義，甚至是台灣許多舊屋、危屋的耐震與節能問題解決，其實都比「興建新屋」更為人命關天。準此，政府確實應重新審視評估才是。

（作者為前中國國民黨發言人，新北市民）

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