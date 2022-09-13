自由廣場》沒有各表的九二共識 國民黨還要緊抓不放？

◎ 劉哲瑋

本月十日是海基會與海協會「香港會談」卅週年的日子，中國《人民政協報》選在這天刊登〈正本清源，「九二共識」不容歪曲〉一文（以下簡稱〈正本清源〉），公開表示「九二共識」只有「一中」沒有「各表」，中共再次像訓斥小孩一樣在文中大力批評國民黨「抹黑、歪曲」；對此，國民黨主席朱立倫則說，他們（中國）講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？

筆者認為，中共透過官媒刊登文章，這是對政策定調的一種作法。首先，《人民政協報》是「中國人民政治協商會議全國委員會（簡稱全國政協）」所主辦的機關報，而全國政協是中國的統戰組織，該組織的主席汪洋也是中共中央政治局常委七人之一。因此，可將這份報紙視為是中共用來宣揚統戰主張、政策的媒介，而〈正本清源〉這篇文也絕非隨便寫寫就被放上來，而是中共對「九二共識」的內涵進行定調。

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筆者認為，這是國民黨的大危機，國民黨的兩岸政策長久以來與「一中各表的九二共識」綁定，但這次中共透過官媒定調九二共識的內涵，甚至直接公開批評國民黨把「九二共識」與「一中各表」連結，這樣做是在「汙名化、抹黑、歪曲」，但國民黨主席朱立倫的回應顯得非常無力。筆者好奇，各說各話還能稱為共識嗎？

此外，中共除了透過〈正本清源〉定調「九二共識」內涵外，也透過移花接木、造謠創造假訊息來進行統戰。像是〈正本清源〉提及一九七一年聯合國二七五八號決議「解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」以及提及一九七二年世界衛生組織廿五點一號決議「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位、台灣當局不享有任何形式的政府地位」，然而這些論述全部都是假訊息。筆者查詢上述兩決議後，發現內文都並沒有提及台灣，去年美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）就曾針對這點譴責中國濫用聯合國決議，試圖製造輿論讓國際社會誤以為中國對台灣享有主權。

綜觀〈正本清源〉全文可以發現，中共已經將九二共識定調為「一中原則」，也就是沒有中華民國存在的空間。筆者好奇，國民黨還要緊抓九二共識不放嗎？

（作者是台大政治研究所學生）

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