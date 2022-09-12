自由廣場》多種樹 確實是台北好政見

◎ 邱炳進

謝金河今年七月二十三日給陳時中的第一堂財經課就是「種樹」，九月十日謝金河陪陳時中爬陽明山，謝再度向陳時中強調綠色台北的重要。筆者深有同感。

台北市的樹冠覆蓋率只有一‧三％，如果要提升到二十％，台北市要再種一百五十萬棵樹。更何況要抵銷柏油散發的熱氣，樹冠的覆蓋率須達到四十％，足見台北市所植的樹是如何的不足。

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台北盆地散熱不易，夏天家家戶戶都開冷氣，加上汽機車排放的熱氣，熱島效應之下，氣溫動不動就達三十六、三十七度。反而被視為較熱的南部，因為臨海平原有海風調節，夏天的最高溫常只在三十三度上下，台北市早已是台灣夏天最高溫的城市。欲降低炎夏高溫，綠地的增加、種植更多的樹木就成為必要，就像新加坡、吉隆坡一樣，種植大量的樹林來降低暑氣。

不僅對行道樹的維護、種植不給力，流經台北市週邊的景美溪、新店溪、淡水河等，沿河大量設置了步道和腳踏車道，然而除了早期種植的老樹之外，步道、車道沿途普遍是光禿禿的，極度缺乏綠蔭覆蓋。如果能沿途廣種樹木，將來綠樹成蔭，在步道散步、慢跑、騎腳踏車等，不就比較涼爽嗎？這個綠化台北、廣植樹木的政見，希望每一個市長參選人都應該重視才對。

（作者為教職退休，台北巿民）

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