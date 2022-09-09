自由廣場》「捍衛戰士：獨行俠」特別之處

◎ 魏永輝

電影「捍衛戰士：獨行俠」是少數票房超越第一集的續集電影，雖然劇情架構跟首集類似，但在風格上卻展現出另類的思維。

片中從訓練各地的菁英飛行員，到最後執行攻擊任務，男主角阿湯哥一直在強調，海軍所使用的F-18E戰機，其性能敵軍都已經熟悉，因此絕對不要跟最新銳的俄製Su-57（片中稱之為第五代戰機，用CG特效合成）正面對決，因為打不贏，如果真的遇到，就盡量落跑！這是在八○年代空戰片所看不到的橋段。

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劇情最後的高潮，是阿湯哥在敵方偷了一架老F-14戰機，結果遇上Su-57機群，在近接纏鬥中屢居劣勢，即使成功鎖定Su-57並發射飛彈，還是被靈活的Su-57使用「包加契夫眼鏡蛇」戰術動作躲開了，連實戰經驗豐富的阿湯哥也大吃一驚。片中的敵軍山谷因GPS無法精確定位，故海軍的F-35C戰機所使用的GPS武器無用武之地，所以須使用性能相對弱的F-18E執行任務。雖然實際上是因為劇組無法用F-35拍攝，但是也隱約呈現出美軍目前的問題：預算限制導致新式戰機數量不足，海軍飛行員實戰經驗少（美國近年海外戰爭，多由陸戰隊的戰機執行），不會像第一集過度強調個人英雄主義、美軍所向披靡式的置入性行銷（軍校招生）。片尾阿湯哥雖然用老舊的F-14奇襲擊落部分Su-57，但還是無法以寡擊眾，最後是靠友軍救援才免於被擊落。

筆者認為，不隱瞞國家建軍遇到的現實問題，與重視團隊合作的精神，這是「捍衛戰士：獨行俠」受歡迎的主因，也相當適合作為軍事攻防甚至企業競爭的參考。

（作者任職製造業，桃園市民）

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