自由廣場》台灣的勝算非僅不對稱作戰

◎ 吳哲文

前參謀總長李喜明出版《台灣的勝算》，宋磊先生因而投書「談三軍裝備與規模增減」，代表自俄烏戰爭爆發以來逐漸抬頭的不對稱作戰派的意見。但筆者有不同看法，爰回應如下。

筆者認為，「怎樣的部隊規模與裝備，才能使台灣在台海有事時，達到『即便僅靠台灣自身的戰力，也能使台灣能夠在台海戰爭中擊退中國侵略軍來犯』的目標」，必須有縝密評估。也許比照美國海軍研發福特級核能動力航艦的流程，回歸原點，就不同情境、不同兵力規模與裝備內容進行電腦模擬，找出最適的兵力規模與裝備內容公約數，是一個比較周全的辦法。

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再者，不對稱作戰派可能是觀察俄烏戰爭第一階段（二月廿四日開戰至三月底俄軍放棄攻略基輔）的過程中，看到烏軍能夠以無人機、各種單兵攜行式飛彈及火箭，配合地形與氣候等因素，有效阻斷俄軍攻勢，所以也對不對稱作戰在台灣的前景產生相當程度的信心。但不對稱作戰派沒解釋的是：隨著戰局進入第二階段—頓巴斯消耗戰、乃至於當前的第三階段—烏軍對烏南赫爾松及克里米亞等地發動反攻，烏軍開始在重裝備與火力物量上與俄軍出現相當落差，並一度在頓巴斯消耗戰中出現新舊武器彈藥青黃不接的情況，直到最近烏軍發動烏南反攻規復作戰後才明顯緩解。

筆者認為，以俄烏戰爭的各期變化來講，固然不對稱武器能發揮作用於一時，但在之後的守土與反攻作戰中，重裝備仍有其重要性。而且俄烏戰爭也不能直接完全類推台海有事，以空軍為例，有相當的戰機數量才能自力在經受消耗的情況下確保或奪還制空權，而海軍方面也不能僅靠少數大型艦與大量飛彈快艇、輔以一定數量的反艦飛彈，仍需要一定數量的中大型水面艦，方能在戰爭後期階段中奪回台海當面的制海權。

因此，依筆者管見，台灣固然必須強化不對稱戰力，但傳統戰力在台海戰爭中仍有其價值，其應如何調配與增減，應從速進行通盤的審慎評估。

（作者為兼業作家，新北市民）

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