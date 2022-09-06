自由廣場》適當的衛生設施攸關基本尊嚴

◎ 薛廣澤

民進黨台北市長候選人陳時中倡議未來市府全面推動設置「免治馬桶、酒精、座墊紙」公廁三寶，以建構體貼政府及文明城市，讓台北幸福加倍。他並進一步說明：「公廁政見看似小事實則大事，代表細心與體貼；城市給人的印象與是否進步，廁所是重要指標。」這項倡議隨即引發另外兩位主要候選人批評：國民黨蔣萬安主張要有完整配套並向民眾說明清楚，且目標應提升台北整體公廁清潔與衛生品質；無黨籍黃珊珊則質疑廣設免治馬桶「華而不實」，重點是維護與管理。

二○○一年十一月十九日，新加坡慈善家沈銳華成立非政府組織「世界廁所組織（WTO）」，將組織成立當天定為「世界廁所日」，之所以定名為「世界廁所日」，而不是「世界衛生設施日」，乃考量公眾宣傳的便利，以及廁所僅是衛生設施的第一階段。二○一三年，聯合國大會通過新加坡的提議，將十一月十九日「世界廁所日」列為聯合國官方節日。時任副秘書長的艾立亞森說：「適當的衛生設施攸關基本尊嚴」；新加坡呼籲各國重視全球仍有廿五億人口沒有適當衛生設施的問題。

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研究選舉形象的美國學者高夫曼（Erving Goffman）說：「候選人透過兩種方法傳遞訊息，藉以影響選民的投票選擇：一是口語及文字表達，如政見及文宣的發表，另一是自然行為語言，如候選人平日的言行及形象。信任感可以凝各種不同性質團體的支持，並降低對異議者的敵意。」當一部分人面對現實並改變現實時，使另一部分人不能再安逸於過去腐化及庸俗的現實裡，這就是所謂的進步。

（作者是高中教師）

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