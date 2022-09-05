自由廣場》東京公厠與台北選舉

◎ 黃榮源

二○二○年一月武漢肺炎大爆發之前，因為女兒上班，小孫上小學有各種假的關係，筆者每年需去日本四、五次，女兒住東京附近約二十多分鐘車程，因此不管往那裏走，都會去東京車站轉車、等車、買著名的冷便當、出站到皇宮外走走，年紀漸老，使用厠所很頻繁，幾年來筆者使用過的東京車站及皇宮附近的厠所少說有約五十間次，印象最深的是，只碰過一間未安裝免治馬桶。常以此說給朋友聽，那間沒免治馬桶的我一直認為是待修中。

日本車站及風景區厠所的另一特色是使用中衛生紙傍的台子、架子上另外放四、五卷衛生紙，乾凈不在話下，個人更曾因眼花，誤按到「沖水鈕」旁邊的「緊急鈕」，結果不到一分鐘警察就到，真不是裝假的！

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五、六年前去過中國廣州，廣州高鐵站很新，男厠一字排開至少三、四十間，不要說沒備衛生紙，其濕、其髒、其亂就不說了，免得說辱華，希望這幾年有改善。相較之下，台灣現在公厠有免治馬桶的，除了中油直營加油站外，更新的高速公路休息站也有了，這是台灣的大進步！

除了免治馬桶外，自動、連續性擦馬桶墊（免動手）的大、超長毛巾，個人於二○○五年在德國、奧地利的風景區就使用過了！

筆者心裏常在比較台、日、中的公共厠所情況，那是國家進步的指標，那一天台灣跟得上日本，我們就是進步到另一個層次了！因此對於陳時中會提出台北公厠裝免治馬桶的政見，讓我驚豔，沒想到阿中團隊的眼光居然這麼進步，居然這麼快！至於習慣性反對、「只酸不做」的，就讓他們留在後面跟中國隊比賽吧！

（作者為退休工程師，台北市民）

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