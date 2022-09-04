自由廣場》搖滾樂手·政治蠢蛋

◎ 冼翰宇

美國眾議院議長裴洛西在八月初快閃訪台，面子掛不住的中國政府，於是發動解放軍圍台軍演。儘管國際間多數國家譴責北京並聲援台灣，但仍有部分知名人士持不同意見。

例如英國傳奇搖滾樂團「平克佛洛伊德」(Pink Floyd)的創團元老羅傑．華特斯(Roger Waters)，在接受CNN訪問談到中國軍演時，反駁說「中國沒有包圍台灣」、「台灣是中國的一部分」，並且說這是「一九四八年以來」國際社會的共識。訪談播出後，包括「環球網」等中國官方喉舌如獲至寶，大力播報、刊載這則新聞，目的當然是為了「大內宣」，並對台灣進行輿論戰。

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華特斯的言論證明了一個歷久彌新的道理：一個藝術家可以是其所屬領域中的天才，同時也是其它領域中的蠢蛋！

這也早就不是華特斯第一次惹毛別人。他在Pink Floyd後期愈來愈強勢地主導，而逐漸與其他成員產生嫌隙，特別是主唱兼吉他手的大衛・吉爾摩(David Gilmour)。

而有別於華特斯倒果為因的批評西方對烏克蘭危機火上加油，吉爾摩及鼓手梅森(Nick Mason)，則是睽違二十八年後再度以樂團名義發表單曲〈Hey Hey Rise Up〉聲援烏克蘭，新歌更取樣自放棄世界巡演提槍上陣捍衛國家的烏國樂團BoomBox主唱，在基輔市中心演唱愛國歌曲的片段。

被《滾石雜誌》評選為史上最偉大歌曲之一的〈Wish You Were Here〉，華特斯曾解釋他是要寫給那些「怯於改變、不敢踏出舒適圈、被困在原地」的人。諷刺的是，如今的他已不再有餘力向人伸出援手，反倒淪為等待救援的角色。

對於那些看到「偶像崩壞」不知如何是好的樂迷，其實華特斯的頭號粉絲，被譽為披頭四後最會寫歌的英國音樂人、綠洲合唱團(Oasis)的創作主腦諾爾·蓋勒格(Noel Gallagher)，早在歌曲〈Don’t Look Back in Anger〉中就給出忠告：「請別把你的人生交付在一個搖滾樂團手中／他們不會把這當一回事」。

值得台灣思考的是，類似的發言縱使看似無知且小眾，但他們其實是一個更大群體的縮影。這些人平時可能不諳國際事務、不信任政客或媒體等建制派菁英，但他們手上依舊握有選票和影響力。

「華特斯們」根深柢固的思維或許難以立即翻轉，但政府也有必要思考，在對外宣傳上如何「打中」西方主流輿論中較不易顯現的群體，避免北京拿來做文章、打認知戰。

（作者為新聞工作者，新北市民）

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