自由共和國》劉佩真／相較於中國爛尾樓事件 台灣較難現此蹤跡

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

近一年多來中國房市頻頻爆出地雷，從二○二一年下半年的恒大地產破產事件開始擴大，一連串的骨牌效應，加上行業內債務高築、供需失衡，到二○二二年第三季爛尾樓情況的引爆，均反映對岸房市泡沫化破裂情勢顯著，也引發市場對於房市危及金融市場穩定的論調，尤其是中國房地產相關行業佔GDP的比重達到十三％，若將上中下游供應鏈一同計算，則比重將超過兩成，顯然房市對於中國經濟的影響具有舉足輕重的地位，特別是目前所有國際主要預測機構均預測中國二○二二年全年經濟成長率恐由二○二一年的八．一％趨緩至僅剩四．○％，此則可看出現階段對岸房市出現問題對於金融體系與整體經濟所帶來的挑戰。

事實上，雖然二○二二年以來中國中央與地方政府對於房市調控政策上進行放寬的動作，一反先前緊縮的態勢，各地政府落實因城施策，特別是在供需兩端政策優化調整力道加大，例如中國為激發樓市的活力，中國多地調整二手房參考價政策，鬆綁購房融資，特別是有十三個城市取消或優化相二手房參考價措施，顯然中國官方是考量到一二手房連動的效應，若二手房能先就流動性有所修復，屆時對於一手新房市場將帶來正向且積極的作用。

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然而中國經濟成長率受到經濟結構調整、疫情封城等因素衝擊，再加上對岸房市似乎存在不少潛藏的隱憂，加上股市波動也波及財富效果，且政策寬鬆效果有限，中國房地產企業資金壓力尚未得到實質性改善，部分企業債務違約進一步加劇購屋者觀望情緒，市場信心尚未得到有效修復，致使重點城市庫存去化持續處於相對高檔，三四線城市庫存去化時間則超過廿個月，顯然去化壓力大。

故中國國房景氣指數已由二○二一年二月的高峰一○一．四三下跌至二○二二年六月僅剩九五．四，甚至二○二二年六月累計商品房銷售額、商品房銷售面積年減率分別來到廿八．九％、廿二．二％，此則一反二○一五～二○二一年連續七年正數的態勢，此均顯示二○二二年中國房地產業景氣進入轉折的態勢顯著，更意謂房地產交易市場活躍度不足、企業資金壓力不減。

從二○二一年九月恒大地產面臨破產危機後，引發連鎖效應，至少有超過二百家的中國房地產公司出現倒閉窘境，爾後二○二二年七月中國發生業主集體停貸事件，顯然爛尾樓風暴再起，且陷入停貸風波的項目數量快速增加，總數已超三百個，並仍在持續增長中，主要分佈在河南、湖北和湖南，後續包括西安、深圳、滄州等地也發佈收緊預售資金監管的政策，整起爛尾樓事件已超過廿個省份以上、五十多個城市，總計廿四房市後續諸多問題令人憂心。

反觀台灣房市的部分，雖然二○二二年以來我國不動產市場景氣的確有出現降溫的態勢，且缺工、營建工程成本上升確實也使得部分不動產開發商有延遲開工、延後交屋的狀況，但整體情況皆在可控制的範圍，畢竟二○二○年底央行已開始祭出相關的管制措施，且後續包括金管會、內政部、財政部也都同步進行房市調控，加上先前二○一七～二○二一年不動產開發商累積相當的獲利水準，同時過去台灣也歷經過一九九○年代爛尾樓事件導致多家不動產開發商倒閉的洗禮，業者已學會如何有控制財務槓桿，因而在政府強力管制、業者具有自制力的情況下，台灣發展大規模爛尾樓事件的機率並不高。

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