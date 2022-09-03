自由廣場》軍人節屆退有感

◎ 張玲玲

今天是「九三軍人節」，全國各界尤其民間企業，數日前即已開始為國軍或軍退榮民們辦理許多敬軍優惠活動，「軍民一家」的氛圍令人感動。而今天也是筆者褪下穿了卅四年軍服的日子，特別選定屬於軍人的節日為軍旅生涯畫下有意義的句點。與此同時，也想藉機抒發一點感觸。

筆者在高中畢業報考軍校、卅年前畢業開始任官之時，女性在軍中仍是相當少數，而且只有軍官、沒有士兵。根據國防部統計，去（二○二一）年國軍女性官兵比率已達百分之十四以上，現在部隊隨時都可看到女性官兵投入演訓任務、衛哨勤務的身影，尤其看到女將軍也增加了，足見國軍對於消除性別刻板印象的努力，這是國軍的成長與進步。

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還有，我在軍校時期，記得「三長（袖）兩短（袖）」的軍便服要穿上兩三年，我們領用簽名時，還是簽在用手寫的冊子上。到我畢業後在少校階時期，改發個人服裝卡，但仍採人工註記，每年在補給服裝時還是常會出現遺漏。到我在中校階、約十年前到國防大學戰爭學院正規班受訓時，到陸軍某後勤單位參訪，看到他們的倉儲管理已全面資訊化、撥發系統化，直覺這麼龐大組織的國軍也是與時俱進的。這幾年又是大改革，完全使用手機APP自己點選服裝、配件或消耗品，再選定符合自己最方便、與國軍合作的附近超市領取。這又看到國軍的進步。

最近中國頻以民用無人機侵擾外島軍營，初期還故意利用士兵臨機處置的畫面來揶揄國軍，故意挑撥國人對國軍產生質疑，這就是中共所欲達到的目的。而事實上，據我詢問，當時的金門二膽島這兩位士兵是在休憩運動時間，並非值勤，但他們反應機警，立即利用身邊的工具予以驅離，後來金防部特別予以表揚，聽到後覺得很欣慰。更衷心期盼國人切勿一再被中共誤導並隨之起舞，斲傷國軍士氣。

我們可以看到國軍各級單位與部隊，在事件後馬上針對敵情、兩岸關係情勢、國軍裝備等考慮事項，擬定加強版應變方案，確立及下達處置程序給駐守部隊，俾更有效地反制中共所製造的灰色地帶威脅，國人一定要對國軍有信心才是。

筆者退伍後雖已非現役，但選擇以服後備役的方式持續支持國防，只希望能為國家安全奉獻一點微薄力量。國軍是個大家庭，曾經的同甘共苦、深厚的同袍情感，深植我心；即便退出現役，「我們永遠是一家人」，這句話是長官對我的離別贈言，也是我爾後會繼續支持國軍、當國軍的後盾想說的一句話。亦藉此機會，祝福國軍官兵弟兄姐妹們：你們辛苦了！軍人節快樂！

（作者為陸軍備役上校）

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