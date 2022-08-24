自由廣場》看台南殺警案 談執勤安全

◎ 蘇天從

台南兩名警察後輩遇害身亡，惡耗傳來令人心碎又心痛，但筆者身為老警察還是再度嘀咕兩句，一切作為首重安全。

執勤務必相互照應：盤查可疑、檢查贓證、執行酒測不可一起行事，一定要指定警戒，追捕人犯要相互掩護，不可分散。

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認識環境提高警覺：逮捕人犯時要站在不會背腹受敵的位置，認清當下敵我，找尋可資利用的器具，選擇適當出手時機與帶離路線。本案因兩名警察均已殉職，警方雖已逮捕兇手，但應把過程查個水落石出才能還原真相，以前鐵路警察李承翰據報前往處理持刀拒購票案件為例，如果一進車廂不急著到位，馬上盯著持刀嫌犯警戒，再觀察乘客有無背包、行李可當盾牌，有無雨傘、手杖可資利用，萬一遭受攻擊時，可以順手取得並安全撤退。本案員警展開逮捕前有無抽出伸縮警棍警戒？警棍在拒捕時非常好用，尤其在對方突然抽出尖刀來不及拔槍時，更是護身利器。

逮捕盡量不近身嫌犯：逮捕人犯一定要大動作的如美式「摔角」將對方摔倒，再撲倒地上，然後警察跟人犯的身體交疊壓制，才是英雄本色嗎？殊不知這是最危險之舉，過程中對方如果抽出預藏凶器更便於行兇，難道不能先用言詞消除敵意，趁其不備再動手？動手能不能用綜合逮捕術、擒拿、警棍的技巧，盡量不要近身肉搏？以減少雙方傷害的風險。

大膽使用警槍：對方都抽出尖刀不可再三猶豫，除用警棍敲打擊落外，就要拔槍準備射擊，本案兩位同仁一位同仁先遭持刀攻擊，另一位同仁為何沒有開槍？反而警槍被奪被開槍一起遇害？務必現場重建與歹徒所處相關位置、急迫狀況下兩人的反應及處置，以作為血淋淋的案例教育，不致白流了鮮血。

通訊聯絡圍捕：現在勤務繁重，巡邏班最多兩人執勤，女警也愈來愈多，發現可疑要尾隨跟蹤，或要逮捕人犯一定要用無線電通報，爭取鄰近員警攔截圍捕的機會。

常訓不能一成不變：各單位每個月都有常年訓練，但都按表操課，這個月打靶、下個月綜合逮捕術…..，久而久之心態都應付了事，應該在實務面幫員警從盤查、路檢、酒測、逮捕整合，讓員警熟知要如何站在有利的位置、講什麼話、所依據的法令、如何執行搜索？在何種環節下使用警棍、警槍，不致怯場致受傷害。

新進人員要懂得敬老尊賢：警察工作靠的不是學校的書本，而是豐富的經驗，家有一老如同一寶，老兵不死只是漸漸凋零，老警察歷經多少年的艱辛才能換取經驗的積累，小徒弟本來就該灑掃應對進退，多多尊重才能快速取得傳承，編排勤務也要考慮老少新舊搭配。

（作者從事公職，著有百官行述）

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