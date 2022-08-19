自由廣場》憂音圖中心重蹈北藝覆轍

◎ 王錫璋

台北市音樂廳與圖書總館（音圖中心），歷經四度流標，終於在日前標出設計標，由大元建築師事務所以二‧三億元得標，預計後年開工。但台北市長柯文哲卻表示不安，怕重蹈台北表演藝術中心（北藝中心）的覆轍，形成金玉其表，敗絮其中的局面。

的確，柯文哲兩屆任內，大型公共公程，都沒處理好，大巨蛋自己先搞壞了，弄得原本應於二○一六年舉行世大運開幕式和棒球賽的，到今年底他卸任前，都無法完工，隔鄰的國父紀念館，還得為背後這突兀的建築物，大整門庭，以免影響其整體視線之美觀。

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延宕多年，經費一直追加的北藝中心，雖然勉強在今年使用了，卻發生漏水、位置窄小等事件，簡直不像是一流的公共建築。而且，北藝中心正也是此次音圖中心設計得標者大元建築師事務所與國際建築師庫哈斯共同合作的案子。說它建築奇特、美觀或迷人嗎？筆者站在捷運劍潭站，卻總覺得這建築雖太令人有壓迫感了；也因為過於奇巧，造成施工困難，工程一直延誤，預算一直追加；完工後，出現很多缺失，這都是太過講求設計之奇巧，反而忽略了實用性的問題。

如今音圖中心在柯市長任內完成設計標，但他擔心總經費七十多億的工程，以後又會因設計又講求迷人性而不斷增加預算，又不能如期在一一八年完工。其實，他為要何讓音樂廳與圖書館建在一起呢？這又不是上世紀六○年代各縣市文化中心的理念，因為台北市已有流行音樂中心和北藝中心了，何苦和原本只要蓋台北市立圖書館新館的地方，硬要加入一個不必要的音樂廳？兩者功能不同，又增加建築的複雜性，何況音圖中心周邊五公里內多的是音樂廳。這可能是柯Ｐ又忙於選舉，疏忽了自己任內公共建築的建設了。台北市的公共建築，實也應講求實用性為優先，不必一定追求奇巧；實踐大學的圖書館，只以清水模為外表，卻也不失其樸實美感，柯市長應可要求工務局參考之，不要只是覺得擔心下任市長收不了爛攤子而已。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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