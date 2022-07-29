自由開講》是誰在決定我們的城市景觀？辛亥生態公園彩繪塗鴉牆之都市景觀問題！

許晉誌

臺北市從開始準備「2016世界設計之都」時，全面啟動了公共空間環境景觀與都市設計美學的提升政策，不管是軟硬體面向與機制，都做了不少突破性的改變，也促成民間專業團體的各種公私協力與專業參與，引領全臺灣的都市空間改革風潮。也讓後續柯市府不管是在世大運品牌小組、設計美學整合小組、城市品牌小組、美學辦公室與景觀總顧問等都有了成功的運作模式。

近年臺北市的各項公共建設也不斷榮獲國內外大獎的肯定，甫得到2022年國家卓越建設獎特別獎及第九屆臺灣景觀大獎優質獎的辛亥生態公園，是一個擁有46,000 m3地下滯洪池、以綠色基盤為架構串連周邊中埔山與萬芳山的都市森林、內部的特色遊戲場更以過去憲兵營區體能訓練作為主題，已成為熱門的親子活動景點。滯洪池的牆體突出地面2公尺，在面對都市的面向（辛亥路），維持既有結構型態，以自然植生妝點，面向公園側，則在不影響安全的前提下敲除上部壁體，以地景手法讓滯洪池與草坡結合，市民完全不會發現原來腳下的空間是這麼珍貴的水利滯洪空間。在設計上，水利設施的一體兩面，是融合了既有設施與環境特色的實質展現，並具有環境教育的深層意涵。

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近日，滯洪池的牆面被塗上了綠綠藍藍的色彩，新增的樹林與松鼠…等圖像，完全顛覆了我們對於美學的想像。據執行機關臺北市政府公園處表示，109年竣工開放後，於110年9月經地方民意、里長、議員反映，要求於水泥牆面彩繪以美化該區景觀；經111年5到6月期間機關多次與地方溝通協調後，擬定目前呈現的水泥牆面彩繪方案，並於6月底開始進場施作。我們想問的，是這樣一個集公部門、民間團體、專業設計與營造單位長時間共同努力，且獲得各式獎項的公共建設，為什麼可以這樣輕率的被改變？原設計單位也全然不知？在全民美學素養逐漸提升的現在，公部門以這樣的美學觀念恣意塗鴉，除了抹煞設計與營造過程所有參與者的心血，也無助於實質環境美學的提升，反而成為畫蛇添足的負面活教材。在以擁有「城市美學專案辦公室」及「景觀總顧問」的臺北市政府，應該再加把勁，提升市府相關局處的美學素養，真正創造貼近市民的城市設計美學環境。

地方民意、里長、議員建議的彩繪牆面。（作者提供）

彩繪牆面另一視角。（作者提供）

滯洪池牆面彩繪前與彩繪後對比照片。（作者提供）

綜觀這次的彩繪塗鴉事件，建請臺北市政府正視以下議題：

1.彩繪塗鴉在畫布上當然可以自由創作，但公共空間不是畫布，在建設過程中都有完整的環境分析與決策過程，最終結果都是專業與公共事務綜合考量下的成果；若有外觀或功能使用上的變動，至少應先徵詢原設計單位的專業意見，進行評估與溝通後，再行研議後續推動的方式。

2.建議未來類似情形處理的SOP，可由「城市美學專案辦公室」及「景觀總顧問」進行把關，讓公部門、專業團隊與民眾們可以有一個以美學為基礎的對話與交流平台。

3.在這個市民參與公共事務的年代，除了府內公務系統辦理美學素養提升的課程外，更應該同時邀請專業團隊一同提升民眾的公共空間美學觀念，一起創造共好的都市空間。

（中華民國景觀學會執行長／國立成功大學建築研究所兼任副教授）

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