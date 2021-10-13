自由開講》屏東縣能 台北市為何不能

陳啟濃

台北市推動「一學區一日照」，在芝山國小首例卻遭受家長激烈反對。反對的理由是擔心這些失智、失能的長者跟國小學生接觸，擔心安全的問題。為何在屏東縣推動，可以順利進行，而且「老幼共學」在日本、歐洲都能創下成功典範，為何台北市受到巨大的反彈？

圖為屏東縣新埤日間照顧中心，於本月（5日）揭牌啟用，成為屏東縣第32個日照中心。（資料照）

這些失智、失能的長者，不僅生活需要照顧，甚至行動都有困難，家長其實不必擔心會造成小學生安全的顧慮。雖然社會局保證長者活動範圍都有限制，不會影響到小學生的教學活動，但師長該教育小孩的重點，應該是如何和這些長者相處的能力，而不是抗拒和他們接觸。

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只要是人都有生老病死，老少共學是最好的生命教育。老人家看到小孩子，充滿活力的生命，讓他們重新感受生命的意義，而小孩子接觸老人家，感受青春的有限，讓他們更懂得珍惜年少的青春。

再說老人家一生的寶貴經驗，不正是小孩子可以學習的重要人生課程，這一部生命史也是彌足珍貴的活歷史。教育不是要生活化要能夠實際感受體驗，老少共學正能彌補這方面教育的不足。

屏東縣能，台北市為何不能，難道敬老尊賢也有城鄉落差？台北市有更多社經地位不錯的家庭，應該更有能力負起「老者安之」的社會責任，不妨抱以喜樂的心情面對「一學區一日照」這樣的美意。

（教育人員）

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