自由共和國》黃文局／年輕人的抉擇

黃文局／GTI共同創辦人

幾乎每個年輕人，都有人生迷茫，不知何去何從的時刻。

「你要如何衡量你的人生」這本書（哈佛商學院最重要的一堂課），可能讓你減少試誤的過程，浪費寶貴的時間，尋求對的方向，並且，經由實際案例，找到方法，勇於面對人生的波折。

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羅德獎學金（ Rhodes Scholarships）的得主，是全世界最優秀，最多才多藝的年輕人。與作者同期的羅德學者有卅二人，多年後，有些同學的人生消沈，有的同學甚至成為華爾街金融犯罪首腦，有的婚姻破裂，與孩子形同陌路，作姦犯科，下場悲慘。

作者在哈佛商學院的同窗史基林（Skilling），聰明用功，曾經是麥肯錫管理公司顧問公司，有史以來最年輕的合夥人，後來當上安隆（Enron）公司執行長，安隆醜聞之後，被起訴定罪，入獄坐牢。

台灣《商業周刊》整理民國五十年到六十年的聯考榜首名單，聯考狀元，一定優質，為何在卅年後，淹沒在芸芸眾生之中？主因是學非所長，年輕時不了解自己，一昧追隨風潮。

這批聯考中的優異青年，前途並沒有一步青雲。可見，不是自小成績頂尖，人生就會一帆風順。

此書作者認為，好的理論，可以讓我們預測未來。從經驗學習，代價太大。你不一定要結過幾次婚，才知道如何當一個好丈夫和好妻子。

同理，你也不一定要慘敗多次之後，才了解成功之道。從別人的失敗經驗，作為自己成功的養分，是最聰明的作法。

沒有理論，好像沒有羅盤導航，隨波逐流，純靠運氣。好的理論，可以指引我們做出最好的抉擇，趨吉避凶。

作者是第一個提出「破壞性創新的人」。

什麼是「破壞性創新」？以低價產品和服務切入市場，或者利用科技或經營模式的改善，滿足消費者的需求，成功拓展市場，此即「破壞性創新」。

譬如，小鋼鐵廠紐柯（Nucor），就用「破壞性創新 」，先強化鋼筋這類最低階的產品切入市場，然後往上提升，最後進入高階鋼板產品，步步進逼，終於迫使傳統大鋼廠瀕臨破產。

一九六○年代，日本本田在美國的機車，在高速長途駕駛下，油箱容易漏油，離合器也很耗損，銷售很差。後來靠售價只有哈雷的四分之一 的小狼機車，才打開市場。然後，逐漸提升功能與價格，也是「破壞性創新」的例子。

九○年代初期，戴爾（Dell）電腦公司，最初也是以「破壞性創新」，以低價切入低階個人電腦，同時，利用郵購或網路來銷售，以降低成本。然後，慢慢提升至高階電腦。之後，將電腦生產線模組化，按客戶需求來組裝。

初期，華碩提供戴爾設計簡單可靠的電路板，價格比戴爾自己生產更低。接著，華碩又跟戴爾建議，我們生產的電路板很好，貴公司可以交給我們來做。隨後，華碩又跟戴爾講，我們主機板也不錯，為什麼不買？最後，華碩說，我們來幫你組裝電腦，成本可以降低廿％。

二○○五年，華碩巳有一定基礎，就以自己的品牌進攻美國市場。華碩也用「破壞性的創新」，從價值鏈最低的產品切入，慢慢提升至更複雜而高價的部分。

戴爾本來是最強大的電腦公司，多年來，為了追求報酬率，把業務外包。到最後，什麼東西都做不出來，完全失去競爭能力。

成也華碩，敗也華碩。

世界晶片，幾乎由台積電包辦。台積電初期也是由低階作起，張忠謀高瞻遠矚，持續提升位階，擺脫競爭者。但是，這二年晶片短缺的危機，也讓各國驚覺，曾幾何時，外包結果，竟把自己陷入「國安危機」，重蹈戴爾電腦公司的覆轍。美國、日本、歐洲等，開始積極重新布局。也許，這可以解釋台積電近期股價疲軟的原因。

二○○○年，中國加入WTO ，世界各國為了降低成本，增加報酬率，一開始僅把簡單的業務外包給中國，到最後，連精密的產品也必須外包，因為他們自己已經做不出來了。

如此，壯大了中國，削弱了世界！

一九九○年代末期，在美國影音出租連鎖獨領風騷的百視達（Blockbuster），立下規定，延遲還片的罰金很高，如果不這麼規定，片子便會一直擺在客人那裡，無法出租給其他客人。百事達的收入，七成來自這類罰金。

規模很小的租片公司網飛（Netflix）抓住這一個機會點， 提出新點子，客戶只要付一筆會費，每個月便可以看幾支片子，不必上門借還。 百視達因此而客戶不斷流失，宣布破產。

網飛擺平百事達，就是小蝦米對抗大鯨魚的故事，也是「破壞性的創新」的例子。

上述諸多案例，多由低價切入市場？為什麼？進入技術門檻低，成本不高，風險不大。對想創業的人是最好的選擇。

上述的例子也告訴我們，隨時要有危機意識。市場在變，品味在變，材料在變，科技在變， 環境在變，觀念在變等，你如果墨守成規，不能洞燭先機，預測潮流，不懂應變，很快就會被「破壞性的創新者」取代。

書中最重要的觀念是，「天縱英才」的觀念是錯誤的。「實務經驗」，最為關鍵。

成績差，不代表人生沒有希望。成績好，不保證你是人生勝利組。因此，不要妄自菲薄，自暴自棄。也不可以志得意滿，鄙視他人。成功之道千萬種，不是學校成績定生死。

企業主管最頭痛的問題之一，就是如何尋找好的人才。很多主管常常用錯人，那麼，如何找到真正的人才呢？

麥考爾（Morgan McCall）教授的著作：「展翅高飛：培養下一代領導者」認為，人才並非都是天生資質優異，即使他們資質普通，也能從經驗學習克服挫敗和抗拒壓力的能力。

能力，是由「實務經驗」鍛煉出來的。麥卡爾教授認為，所謂的「天縱英才」，並非遴選人才的關鍵。「實務經驗」淬煉出來的能力，才能解決現實問題。

這可能是，台灣很多公司愛用成大畢業生的理由。他們不好高騖遠，一步一腳印，腳踏實地。

台灣的「隱形冠軍」，是「實務經驗」的最好註腳。他們多是黑手出身，累積一定「實務經驗」，加上一點「巧思」（創意），就成為那小小領域的覇主。

烏俄戰爭，馬斯克的星鏈，立下大功。星鏈有很多小零件來自台灣的「隱形冠軍」，可見小兵也能立大功。不可小看自己，更不要看衰台灣。

個人雖小如螺絲，沒有螺絲，大機器啟動不了。新加坡與以色列，人口土地都比台灣小，但是，他們的國力與影響力，卻不輸台灣。由此可見，天生我才必有用。問題是，你知道你的用處在那裡？長處在那裡？

英特爾（Intel）跟思愛普（SAP）兩大科技巨人合資創立潘狄希克（Pandesic）公司，最後卻以倒閉收場。

潘狄希克公司每一 位資深主管，都有傲人的履歷表，卻沒有任何一個人具有開創新事業的經驗。碰到問題，沒有人知道如何應變，調整策略。

他們在已經上軌道的大公司，如魚得水，展翅高飛。但在新創公司，遇到問題，一籌莫展。

什麼樣的公司，什麼階段的公司，用什麼樣的人，才是成功之道。

作者的一個朋友，亞奇博德（Archibald），是企業界響噹噹的人物，曾經是財星五百 大企業最年輕的執行長。他商學院畢業時，就立志要成為大公司的執行長。但他自問，執行長必需備那些經驗，必須克服哪些問題，必須要學習什麼？

基於這樣的想法，他的選擇跟其他同學不同。他第一個工作不是擔任企管顧問，而是去北魁北克一個石棉礦區擔任營運主管。他認為，在那種艱難的環境之下，管理和帶人是難得的經驗，能幫他快速成長，培養解決問題的能力。

結論，成績差的放牛班，不必自慚哀嘆，務實，苦幹，一樣可以出人頭地！

註：「你要如何衡量你的人生」著者：克里斯汀生，歐沃斯，狄倫Christensen，Allworth ，Dillon 哈佛商學院

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