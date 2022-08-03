自由廣場》冬季、油氣與俄烏戰爭

◎ 楊宗新

儘管時值酷暑，世界主要國家卻已不約而同的，為了即將來臨的冬季進行戰略部署。

俄羅斯通過北溪一號向歐洲輸入的天然氣，自七月減少為原供應量的四成後，八月起再縮供為廿％。預料這種對歐洲經濟的反向制裁，將隨時序愈接近冬季，力度愈大。部分北歐鄰極圈之處，十月開始氣溫就明顯下降；十一月後，更是除地中海周邊外，整個歐洲都進入冬季。天然氣不足，直接危及民眾生活，各國政府將面臨是否繼續支援烏克蘭的困境。

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美國的態度是關鍵：惟有美國的油氣適時填補，歐洲及烏克蘭才有望挺過這個冬天。擺在眼前的有兩大難題：首先是歐洲國家長期使用俄羅斯的管線天然氣，更大幅度改用美國的液態天然氣，運輸、設備轉換成本將直線攀升；其次，美國的石油業者，是否有足夠能力及意願，增產至滿足歐洲所需。

上半年美國出口歐洲的天然氣，相較去年同期大幅成長，為從新冠疫情爆發以來即萎靡不振的頁岩油產業，注入一針強心劑，然而真正的考驗，冬季才開始。從資源蘊藏來說，美國的油氣足供歐洲所需，但儲量不等於生產量，頁岩油業者歷經疫情初期油價暴跌教訓後，好不容易谷底重生，深知油價穩定的重要，未必肯冒險發戰爭財。

另一個即將在冬季上演的重頭戲，是十一月美國國會選舉。民主黨目前雖控制參、眾兩院，但與共和黨席次差距有限。

從經驗上看，執政黨在期中選舉往往會受挫，加以拜登民調低迷，共和黨有翻盤機會；而共和黨內，一直存在撙節財政、反對過渡介入國際事務的川普主義，屆時可能對軍援烏克蘭形成阻力。

孤立主義氛圍總是在介入國際事務太久、前景不樂觀下，逐漸形成的，越戰便是前車之鑑。拜登如要維持美國霸權地位，必須提出足以讓頁岩油業者信服的穩定油價機制，然後才有望持續與歐洲國家共同援烏，藉以抑制國內反對介入戰爭的呼聲。上個月，拜登出訪阿烏地的用意即在此，兩年前美國頁岩油產業泡沫化，就是沙、俄聯手競價的結果。

就此觀之，是否能拉攏沙國共同穩住油價，或將成決定俄烏戰局的重要變數。

（作者是公務員）

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