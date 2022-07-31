自由廣場》中國青年談裴洛西訪台

◎ 木下實

且不論成效，當美國川普總統站出來對抗中國的貿易壁壘，我是非常感動的，對抗政治審查有望了。當眾議院易手之時，我也擔心過這些政策是否還能得到美國國會的支持，所幸是裴嬸當頭。眾議院議長閣下對中國的人權問題有著堅定的立場，我們從她六四後的抗議相信她的信念，相信她不會拿我們的人權做什麼交易。

有人很奇怪，為什麼川普的政策和中國人權有關係，或許要講我美分舔狗上腦了。我只能說這些人沒有住過，或者有著非中國國籍。知道「雲上貴州」嗎？本來Apple cloud可以很放心的放些講講生活或者抱怨的東西，現在只能冒著封號的風險來使用蘋果產品。是的，就算你轉高價區照樣要被封號，這是蘋果協議的一部分。Netflix、Hulu無法進入中國市場，為了電影准映許可劇本要被任意踐踏。中共的「主旋律」宣傳電影到處打雞血，師奶劇哄騙僑民以為中國流奶與蜜，這樣的不平等待遇卻沒有人出來管管？

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我真是受夠了中共國營電信有牆又高價的網路設施費，Amazon或者微軟卻因為不能配合審查，沒法在中國開展業務。我交足了稅金，換個幾美元的買買個Line貼圖都要申報。支付寶、微信這些在國外的旅遊點附近卻隨處可見。到底自由貿易在哪裡？連口袋裡的零花錢都無自由。

美國當年因為海盜打劫商旅並掠人為奴，就建了個艦隊滅了他們。今天眾議員議長大人是位自由人，想到臺灣看看，卻要被百般阻撓，小粉紅可得意了。阿富汗神學士奪權以來，小粉紅就一直嚷嚷「越南鐵拳」，對俄國入侵烏克蘭更是high上天了！一生沒見過世界的小粉紅，要理解這種差別真是太難了。阿富汗是神仙難救，自己的民眾對民主人權沒有渴求。而臺灣的人權卻是自己奮鬥出來的，臺灣人骨子裡已經習慣了美國式的自由。臺灣也並非烏克蘭那種經濟不振之地，早早的作為美國市場的一部分自給自足了。

要是中共只是壞就好了，怕的就怕在上面的人被「學習強國」給弄到傻了，真跟梁家河小學生有著同樣的認知。是時候讓他們好好冷靜一下，知道自己幾斤幾兩了。香港人、圖博人、維族人的希望都在燈塔國上。議長閣下，求您到臺灣走一趟吧！讓我們這些被共產黨壓迫的人知道我們的不屈，並沒有被人忽視。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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