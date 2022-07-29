社論》美國跨黨派挺台抗中的啟示

美國眾議院議長裴洛西計畫八月訪問台灣，消息披露後，中國政府加強恫嚇，對於正安排「拜習會」的拜登政府，顯得進退維谷。不過，外界看到美國跨黨派幾乎一面倒力挺民主黨籍裴洛西的台灣行。廿五年前也曾以眾院議長身分率團訪台的金瑞契更直言鼓勵，強調「現在事情已經公開了，如果退縮，會丟臉、而且很不利」，共和黨籍的金瑞契並建議「帶跨黨派訪問團去」。同樣是共和黨籍的前國務卿龐皮歐更表明願與裴洛西同行。美國兩黨政治人物立場一致，團結抗中，表達對民主台灣的支持。

雖然美國兩黨在諸多政策對立嚴重，但誠如金瑞契所言：「我讚揚裴洛西。我們在九十八％或九十九％的事情上有很大歧見，但是在這件事上，我認為她的直覺是對的，我希望她堅持她的（訪台）計畫」。從美國政界角度，中國帶來的挑戰愈來愈大，就連自家政要是否訪台，如果都能指指點點，以後只會更加肆無忌憚。同樣的，針對如何力挺台灣，強化自我防衛能力，在美國國會裡，也是兩黨共識度最高的議題。這幾年兩黨議員所提多項友台法案，涵蓋外交、經濟、安全等領域，經常是壓倒性通過。美國憲政制度屬三權分立，行政與立法相互制衡，國會挺台抗中，美國行政部門當然會受到一定約制與影響。

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裴洛西計畫的台灣行，我們看到在野的共和黨人，強力背書或願意陪同民主黨的裴洛西前行，齊力展現的力量，帶給台灣溫暖與信心。尤其，當面臨俄羅斯入侵烏克蘭，以及中共趁勢積極擴張之際，美國不分黨派的支持，這對號召民主國家抗衡威權政體，具有指標意義。中共雖不斷叫囂，這反而是給予美國著力機會，若能透過這次事件，傳達美國政府絕不會在受到壓力下而屈服。所謂「外交是內政的延長」，正可詮釋這次外交行動。共和黨雖是在野黨，在國會也非多數黨，但跨黨派展現的一致氣勢，拒斥北京的無理要脅，這將更助於美國在全球捍衛民主的國家形象。

裴洛西最後的處理，對於接下來美中台互動，乃至其他民主國家審視與台灣的往來，將有深遠影響。另方面，美國跨黨派合力抗中，在野黨是助力，而非掣肘，這也給了我們啟示。不同美國等民主國家，台灣政黨之間的最大歧異，則在中國政策。這對其他民主國家，或感不可思議。我們位處中共威權擴張的最前線，卻因抗中親中，相互內耗，給了對岸操弄與分化的更大空間。台灣民主的最大危機，即根源於此。對中態度有別，導致與美日等理念相近國家的交往，也出現立場差異。部分政黨人士與北京沆瀣一氣，將助台的民主國家，扭曲為「外部勢力的介入」；把中共的軍事擾台，轉移焦點辯稱是美中競爭，「並非針對台灣」。誤導視聽，也讓這些友台國家深感疑惑。

然而，面對台灣主流民意的趨勢，部分在野黨嘗試路線調整。除了恢復在美國設置政黨代表處，也自我定位是親美政黨。甚至試圖走出七、八十年前中日戰爭的歷史窠臼，強調「黨內不應該陷於過去仇日反日的情結」，從台灣的角度，認定與日本的友好與重要關係。面對現實是正確的，朝野政黨在對外路線也有了更多交集處。不過，在對中作法，依舊深陷於一中鳥籠，並在中共設定的「政治基礎」泥沼裡，難以自拔。過去一、二十年間，北京利用台灣政黨間的矛盾，一邊拉攏一邊施壓，玩弄分化之術。現在若干小黨領導人更加自甘墮落，喊著兩岸一家親口號，被統戰卻還沾沾自喜，讓中共得以招攬更多政治代理人。相較美國這次跨黨派政治人物高度支持裴洛西台灣行，一致抗中，正是我們應深刻省思之處。

中國對區域的威脅是全面的，並非只針對台灣，這也是民主國家之間更應站在同一陣線的道理。各國關注台海和平穩定，對北京在東海、南海等擴張行徑，同樣提出警示。不過，台灣囿於過去大中國所留下的遺毒，對這些海域的領土主張，與中共高度重疊。日本即關切，針對釣魚台主權爭議，將讓北京擴大操弄台日隔閡。台灣對南海的領海主張，也與美國訴求的航行自由權相悖。這些問題同樣映射在我們朝野的差異。部分在野黨主張一中，牽制著政府處理空間。「固有疆域」的不合時宜，以及脫離現實的主權觀，傷害我們與美日等國合作動能。朝野政黨齊心，民主國家齊力，不該反其道而行。

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