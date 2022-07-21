自由廣場》灰氫→綠氫→射氫 談「美國製造挑戰」

◎ 吳智遠

為有效應對氣候變遷，除了碳中和科技外，從根源上減少碳排放的新能源，亦被寄予厚望；其中，氫氣由於燃燒的最終產物僅有水，因此從使用面而言，被視為是最清潔的燃料。

然而，就生產來說，氫氣無法直接開採，依製備方式不同，其成本會有顯著的差異，完全使用太陽能、風能等再生能源裂解水而得、最清潔的「綠氫」（約五美元／公斤），相對於以傳統化石燃料獲取、仍會產生大量碳排的「灰氫」（約一美元／公斤），價格差異巨大，以致於「綠氫」僅占目前全球市場的零點一％。

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為解決理想與現實的差距，去年年中，美國能源部提出了「射氫計畫」（Hydrogen Shot），目標是在十年內將綠氫成本降低八十％，達到一美元／公斤的水平；計畫的一個重點，是自今年六月起，在HeroX平台上，發起「氫獎」（H-Prize）挑戰，預計以二百六十萬美元預算，在二十八個月內，透過概念（Propose!）與驗證（Prove!）兩階段機制，選出並培養五家具顛覆性技術的廠商，並在安排其向潛在投資者和商業合作夥伴展示其概念及結果。

「氫獎」是「美國製造挑戰」（American-Made Challenges）的一部分，美國前總統川普於任內倡導美國優先，推動美國製造業回流，美國國家可再生能源實驗室（NREL)在此背景下開始組織一系列挑戰，以激勵企業創新能力，並重建美國在能源市場的領導地位，自二○一八年起，NREL已在HeroX平台上發起三十三項「美國製造挑戰」，定向提供總計超過一億美元的獎勵，用以扶植可解決特定課題的廠商。

「美國製造挑戰」系列的設計具有以下特點：一、擴大參與：個人與企業均可參加，資格限制極少，二：重視概念：鼓勵突破性、顛覆性的創新，三、強調育成：一般會分為二至三個階段，輔導提案者實現其提案，四、完善合作網路：建立包含製造商、能源孵化器和國家實驗室的支援系統，五、追求商業化：透過創建廣泛的創新組合，為私人投資入場和擴大商業規模做好準備。

「美國製造挑戰」做為開放式創新的一種形式，提供了一個縮短學習曲線，定向扶植特定產業新創廠商的框架，或可做為有司研擬國內尖端產業發展政策時的參考。

（作者為生技研究人員及經理人）

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