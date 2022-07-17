自由廣場》﹙青年時評﹚評國民黨紀念解嚴

◎ 陳冠甫

七月十五日為解嚴紀念日，中國國民黨立委江啓臣、資深媒體人趙少康、主席朱立倫等人皆發文紀念，卻都不忘痛批民進黨蠻恨專制。有趣的是，將七月十五日訂為解嚴紀念日，正是在民進黨阿扁總統執政任內。回顧國民黨如何一再阻擋與限縮轉型正義的發動，誰才是專制政黨，顯而易見。

國民黨身為戒嚴元凶，過去多避而不談，無非深知難以自圓其說。但今年國民黨粉專為呼應主席朱立倫的發文，竟然也發文紀念，並解釋當年戒嚴的理由，經網友濃縮三點：時空環境不同、歷史共業、國民黨會承擔。至於如何承擔，則是國民黨人一貫「下面沒有了」的潛規則。

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更值得探討的是，解除戒嚴令就代表真的解嚴？直白說，一九八七年七月十五日戒嚴「名亡實存」。因為戒嚴令下的威權體制，包含司法與行政系統，各種管制法令多如牛毛，思想的箝制不說，其他早已經遁入不同法律條文。

最直接的證據是，按促轉會解密資料，國民黨威權體制監控，直到解嚴十三年後的二○○○年政黨輪替前才停止。

解嚴、動員戡亂時期廢除，以及刑法一百條思想犯修正，都不曾停止威權思想帶給社會體制的深層傷害，何況相關法令多如牛毛，轉型正義過程緩慢，例如解嚴後六年，一九九三年的七月十四日，立法院才刪除廣電法中關於方言限制條款。自此，國民黨戒嚴統治下消滅母語的政策，才化作「講方言要罰錢、罰站」幾代人的共同記憶，然而我們付出的代價就是台灣閩南語、台灣客家語、台灣原住民語等本土語言瀕臨滅絕。

近來政府為使國家語言多元發展，將本土與新住民語言納入課綱，仍受到藍營激烈抵抗，舉凡「母語回家學」別浪費學校時間，赤裸裸的排斥其他語言，證明國民黨戒嚴統治本質沒有改變，還談甚麼「承擔」？從未真正本土化的國民黨，如何談解嚴？如果真有心意，先好好反省、道歉再說！

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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