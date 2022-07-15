自由廣場》如果四接無碼頭…

◎ 陳宏如

觀塘第三天然氣接收站（三接）公投，剛於去年十二月被否決而可順利興建，然而基隆的協和發電廠也因為將改採天然氣發電，必須興建第四天然氣接收站（四接），因此提交環評審查。可是也同樣碰到可能破壞珊瑚礁，以及危及保育類生物的生存環境問題，遭當地環保人士堅決反對。

有了三接案雖然通過環評卻又爭議不休的前車之鑑，現在辦理的四接環評案審查會顯然謹慎保守多了。而開發單位的台電公司也提出修正計畫，將地點移至海底珊瑚覆蓋率僅六‧○八％的東邊，填海面積由原來的十八‧六公頃縮小至十四‧五公頃，填方量也減少到將近一半。

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可是即便如此，環評第四度叩關還是無法順利通過。而環保團體也嗆聲，即使環評過了，也將會提起公投。如此沒完沒了，我們的能源轉型到底要如何走下去啊？而且接下來還可能有台中港的五接，以及雲林六輕工業區的六接等陸續要上場。只是，台灣西部海域，從恆春到基隆，幾乎無處沒有珊瑚、藻礁等天然資源，任何開發都可能會破壞海洋生態，以及危及如海龜等海生動物的棲居場域，甚至影響白海豚路徑，前途坎坷。

因此，為什麼不換位思考，若僅為了接收天然氣，難道非要大興土木去蓋固定式的接收站不可嗎？

本人從事航運相關產業長達三十多年，對國際間各種船舶運輸方式知之甚詳。據悉有一種北歐發展成熟的「無碼頭接收系統」，或許可以做為解套方案。

「無碼頭接收系統」僅需一個可以與天然氣船結合的浮動式平台，即可將液化天然氣（不必汽化）藉由可移動式的低溫管線，直接傳輸到岸上貯槽中。因為是浮動式平台，自然沒有破壞珊瑚礁的問題了！且花費比建接收站便宜甚多，平台建造僅約一年半即可完成，因為也可傳輸更環保的氫氣、氨氣等，更具彈性。而因為不必興建固定式的基礎設施，當然也不必做環評，是兼顧能源、環保要求的兩全方案。

以上淺見，謹提供台電及環保專家們參考。

（作者為航運產業負責人，台北市民）

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