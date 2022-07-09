自由廣場》維安升級 杜絕模仿效應

◎ 林志翰

日本前首相安倍晉三於七月八日在日本奈良市發表演講時，遭到四十一歲的山上徹也從背後槍擊身亡。山上徹也從人群中慢慢接近安倍晉三，第一槍未擊中，第二槍才命中，維安人員之疏失恐難辭其咎。為了避免模仿效應，台灣正副總統的公開行程，即日起實應維安升級、提高警覺。

回顧二○○六年七月底，曾有張姓嫌犯攜帶購自網路的德製信號槍和十五發信號彈，分裝在三個轉輪彈匣裡，趁著紅燈之際將機車騎到內側車道，隨即對總統府連開十餘槍，信號彈發出一萬燭光的紅白光，呈拋物線行進掉落在總統府前台階與廣場，前後時間長約一分鐘，但總統府武裝憲兵與便衣哨四十多人，竟未察覺，兇嫌射擊後將信號槍與彈匣棄置現場，迴轉逃逸，隔天才在上班處被逮捕到案。

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總統府周遭的警衛措施鬆散，要不是張嫌純粹開槍洩憤，後果恐非如此，造成的內部動盪更將難以逆料。年底縣市長大選將至，加上台灣內部統獨意識對立激烈，應嚴密防範不同陣營的政治狂熱者出現過激行動。

（作者為國中教師，台南市民）

◎ 宋磊

前日本首相安倍晉三遭槍擊喪命，據了解兇手曾在自衛隊服役，受過專業的軍事訓練，由於是單獨行凶，日本警方尚未釐清犯案動機，但基本上應是「孤狼恐攻」的一種。

所謂的孤狼恐攻（Lone wolf attack），多為一人行動，不屬於特定團體，檢調單位事先難以防範，常造成不可挽回的悲劇，無論是日本或是各國均嚴密防範。台灣也曾發生類似事件，包括發生在二○一九年七月的台鐵殺警案、二○○三至二○○四年間白米炸彈客事件等，雖政府已成立相關的反恐特勤組，但對於反恐的演練尚未普及於社會大眾，是較為可惜的一點。

安倍的貢獻不單是日本，二○○六年安倍提出的「自由與繁榮之弧」（Arc of Freedom and Prosperity），即為印太戰略的最初構想。如今台灣能被納入印太戰略的一環，除了是美方的力挺外，安倍對台灣的長期支持更不容忽視，如今安倍遭到孤狼恐攻，台灣除表達慰問之意，對於類似的意外應更為積極防範。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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