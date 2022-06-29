自由廣場》失智症患者的家庭悲歌

◎ 沈政男

桃園有八旬失智長者遭女兒和女婿關在陽台致死，兩人各被判十二年徒刑。此事原本是長照悲歌，如今又科以過重刑罰，等於是雙重不幸。

從無殺人前科的女兒、女婿，何以「殺害直系尊親屬」？就因不懂得失智照顧要領。失智照顧不只是把屎把尿，更讓人頭痛的是，如果長者無法了解指令，給飯吃就吐掉，幫忙洗澡就抗拒，很容易惹得照顧者勃然大怒，以為刻意找碴，而釀成虐待。失智虐待是相當嚴重的照顧問題，但現今醫療與長照體系對照顧者提供的照顧技巧訓練、身心支持與家庭介入相當稀少，讓家屬根本求助無門。

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新聞中的失智長者原本由兒子照顧，方式是送往安養院，後來為什麼又接回？一、安養院每月費用三、四萬元以上，「長照2.0」並未補助，對大部分家屬來說是沉重負擔；二、每月三、四萬元，對安養院來說，要照顧失智長者，特別是有干擾行為者，根本入不敷出，不可能提供夠好的照顧，於是只能綁在床上、輪椅上，家屬看了當然不忍心。

這位長者去年二月被接回家中後，改由女兒照顧，原本有申請「長照.2.0」的居家服務，但因五月疫情爆發，家屬擔心病毒被帶進家中，於是停掉了居家服務。疫情期間，長照服務如何維持輸送、日照單位如何繼續經營，是一大學問，但當時台灣社會人心惶惶，難以討論失智長者照顧問題，許多家屬只能自行想辦法，導致照顧壓力大增。新聞中的長者便在這時候被關進了陽台，一不小心就導致死亡。

長照人員都知道，願意承擔照顧責任的女婿非常稀少，這是審理此案件須有的背景資料。一位中重度失智長者，平均需要五位家屬來照顧，新聞中雖有女兒、女婿照顧，人力明顯不足。為何他們不聘雇外籍看護？當時因為疫情，外籍看護難以引進。

台灣每年發生多起「照顧殺人」，也就是家屬不堪照顧壓力而將被照顧者殺死的悲劇，這類案件量刑大都落在兩、三年之譜，就因法官知道本質上是照顧心力交瘁所導致。新聞中的女兒、女婿甚至連殺人犯意都沒有，而是一種照顧疏失，應改以過失致死之類罪名來量刑才合理。

（作者是老年精神科醫師）

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