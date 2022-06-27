自由廣場》法律人不諳軍中文化又一例

◎ 張健常

筆者當年自空軍官校畢業時，承蒙當時的空軍總司令林文禮上將南下頒授飛鷹胸章，短暫的近身接觸，只覺得將軍溫文儒雅笑容可掬，沒有官架子。多年後才在空戰史中得知，原來老將還是國軍英雄，曾在八二三砲戰期間，駕戰機擊落中共米格機。時下年輕人不知道的還有：老將軍曾親筆書寫的座右銘：「暴怒勿言，言必傷人；狂喜勿言，言必浮誇！」展現律己甚嚴的待人處事之道。

這位老長官，去年底因眷屬醫院照護事件上了新聞媒體，卻仍謹守「止謗莫若無辯」淡然處之。日前監委認為此事涉及「假公濟私，嚴重戕害軍人尊嚴與士氣」，通過糾正空軍司令部案，並要求重懲失職人員，藉此整飭軍風。

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持平而論，這又是一件法律人不諳軍中文化的特例，與韓豫平少將以加菜金宴請眷屬案頗為類似，法律或有不容，於情實堪憐憫。

軍隊是相對封閉的團體，所謂肝膽相照，培養的是朝夕相處患難與共的革命感情，戰時必須相互支援，遺孀亦由袍澤代為照顧，何況是耄耋垂暮的老將軍？部屬如自願在公餘提供一些關懷與溫暖，也是人情之常，縱有違失欠當，言詞告誡允當足矣，不宜追根究柢無限上綱。御史大夫動輒揮舞尚方寶劍伺候，未免如大砲轟小鳥，反而戕害了軍人的尊嚴與士氣。

（作者為前飛官，備役空軍上校）

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