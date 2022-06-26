自由共和國》吳學蘭、林昭陽／「數位新南向」廣結盟 打造智慧醫療產業生態系

中華電信與泰國吞武里醫院（Thonburi Hospital）簽訂「智慧醫院」合作意向書。 （中央社資料照，中華電提供）

吳學蘭／中華電信國際電信分公司總經理

林昭陽／中華電信資訊技術分公司總經理

蔡英文總統甫上任便積極推動產業政策，其中新南向政策更是建構在DIGI+ 、產業創新五＋二之上的重要經貿政策。近期國安會與相關單位更盤點智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧城鄉等四大領域，作為進一步推動數位新南向政策的優先領域。我們認為智慧醫療領域，由於結合台灣優勢的數位資通訊產業與優質的醫療產業人才，強強聯手，將是台灣非常有發展潛力的領域。

世界衛生組織WHO將所謂「eHealth」（數位健康、智慧醫療）定義為運用高效率且安全的資通訊科技（ICT）來協助醫療與其相關產業，包含醫療照護、公衛健康監測、健康教育與研究等領域。藉由ICT技術與產品，更有效地提昇治療與照護效率，促進醫療與生活品質。並在物聯網、人工智慧與大數據的協助下，精進醫療檢測數據、資料分析與判讀，使個人化的精準醫療領域也逐步萌芽，這些都需要仰賴ICT之資訊處理分析能力。

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二○二○年初全球新冠肺炎疫情爆發以來，因應國內防疫需求，電信業者便積極協助政府防疫工作，從疾病的「預防、追蹤、隔離、治療及關懷」五階段，加上新冠肺炎本身、連結、溝通、社區與企業等五個面向，協助推動「科技防疫」。

透過電信業者以固網、行動網路整合為基礎，搭配雲端、人工智慧、物聯網與大數據的應用，已建構出智慧醫療的技術架構。此架構運用在緊急醫療、遠距醫療、智慧醫院、居家照護等四種場域，已在數家醫療院所建立許多實際範例。

例如衛福部桃園醫院團隊參與的「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統計畫」，該計畫使用5G高速網路架構，串接急診室及救護車間之資料通訊，並設置「急診戰情系統」擔任資料交換與資訊統合的角色，將救護車中的病患資訊即時傳遞至院內，讓急診室醫療團隊預做準備，提升急救成效，挽救寶貴生命。這種急診醫療創新應用，結合硬體裝置、通訊技術以及資料處理與整合平台，即是智慧醫療生態系的合作典範。

網路無國界，上述的合作典範並不侷限在台灣。二○二一 年中華電信結合國內合作夥伴，與泰國當地醫療集團合作打造「泰國吞武里醫院智慧病房」，成為首個海外智慧醫療實績。後續期望將其他智慧醫療解決方案，用「典範轉移」的方式，與東南亞各國的醫療集團合作投入該國醫療市場。畢竟跨國複製一家醫院不易，但複製一個解決方案卻相對可行。透過後續擴大合作範圍，逐步培育當地的產業生態系與人才，積聚支援能量，也為日後「醫療整廠輸出」做準備。

全球資料庫「Numbeo」在今年初公布台灣「醫療保健指數」排名世界榜首，足見台灣醫療成就廣受國際肯定。同時ICT產業更是台灣的強項，不論是軟硬體開發/製造，皆屬全球頂尖。加上我國「全民健保」制度已推行廿七年，持續導入數位科技來管理與改革，累積不少醫療數位資訊處理經驗以及相關人才。因此，我們認為推動醫療院所與ICT軟硬體開發夥伴的密切合作，以「廣結盟」的精神來發展智慧醫療產業生態系，並透過政府的協助，讓智慧醫療成為台灣數位新南向的發展主軸之一，支撐我國在南向政策「一國多中心」之策略作為，也能提昇我國國家形象。

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