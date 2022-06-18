自由廣場》又多了一個假造歷史的「老猴仔」

◎ 周倪安

日前馬英九針對「九二共識」議題受訪表示，當時兩岸在談時，就是由他自己督導，一九九二年十月底我方跟對岸達成兩岸都支持堅持一個中國原則，但是對一個中國的含義，雙方解釋不同，後來十一月三日我方去函海協會詢問是否可以用口頭方式各自表達，十六日對岸回函「你們的建議我們充分尊重與接受」，所以是有共識的。

這是事實嗎？

一來當年馬英九是副主委，非主責香港會談之人；二來中國根本沒有接受我方的建議。三十年後馬英九卻製造假歷史？

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回顧一九九二年的「香港會談」，本是就事務性工作展開協商，時間是十月二十八日至十一月一日。但由於會談一開頭中方就主張兩岸應定位在「一個中國」，兩岸事務為中國事務，而造成雙方僵持不下。到第四天，中方代表即離港丟下我方代表。十一月三日，中方透過新華社新聞稿表示：「大陸海峽兩岸關係協會負責人今天表示，兩岸就公用文書使用問題的工作會議取得了相當大的進展，海協會將接受海基會以口頭方式表述一個中國原則的建立，並願就具體內容另行協商。」

我方海基會也發出新聞稿回應：「據中共海協會負責人本日（十一月三日）透過新華社表示，願意『尊重並接受』本會日前所提兩會各自以口頭聲明表達『一個中國』原則的建議，但該會也表示『口頭表述的具體內容，則將另行協商』」。

但是直到十一月五日，中方都沒有任何回應，「香港會談」終告破局。

十一月五日當天，馬英九代表陸委會召開記者會，發表「陸委會看功虧一簣的香港會談」新聞稿，向媒體宣佈：「九二香港會談破局，未達成共識。」如今馬英九卻站出來說「香港會談」是有共識，狠打臉國民黨主席朱立倫說「九二共識」是沒有共識的共識。馬英九是得了健忘症、居心不良或是急向中共表態？

蘇起自己就承認，他在二○○○年卸任陸委會主委一職前，創造了這個「九二共識」名詞。包括會談時時任總統的李登輝、陸委會主委黃昆輝、海基會董事長辜振甫、秘書長陳榮傑以及法律服務處處長許惠祐等，都先後否認「九二共識」的說法。李總統甚至公開表示：「鄭重否認台、中之間有所謂的『九二共識』、『一中原則』」他說：「猴囝仔想製造歷史，沒那麼簡單！」

三十年後，又再多了一個假造歷史的「老猴仔」！

（作者為台聯秘書長）

真脫稿？ 假放炮？

◎ 田豐文

據親中媒體報導指出，國民黨主席朱立倫赴美前，該黨大陸部曾知會中國國台辦溝通，此行以對美政策為主軸，沒想到朱脫稿說出九二共識是沒有共識的共識、國民黨不親中。報導中並提到，大陸部主任林祖嘉證實事先有與中國溝通，但不會特別談朱的演說內容。

朱立倫連赴美及演說，都要事先「知會」中國及「溝通」？對照朱於當選黨主席後第一時間，馬上「知會」中國，雙方「溝通」出習近平賀電，只談九二共識的一中，完全不談各表，朱立倫的覆電更自我消滅中華民國，可見朱仍要看中共老大哥的臉色。

以藍紅互動的邏輯推論，朱立倫膽敢沒有經過中共及習近平的同意就放砲？其中恐怕有不為人知的內幕。如果只是煙霧彈，最大的可能是，由朱拋出模糊不清的新論述，等騙取選票甚或重新執政後，再露出國共一家親的真面目。後續發展，值得觀察。

（作者為公務員，新北市民）

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