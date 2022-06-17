自由廣場》回應「幼童退燒實驗」

◎ 林應然

一位婦產科醫師投書「幼童退燒實驗」，筆者對此有不同觀點。

發燒只是疾病的一部分症狀，迅速降溫不見得可以拯救很多寶貴的生命，反而適度的提高體溫可以對抗病毒細菌的入侵，讓病毒細菌不適合繁殖。降溫也無法避免腦炎、MIS-C甚至死亡，除非體溫高到身體難以承受（超過四十度Ｃ）。許多腦炎的發生是病原體侵犯腦部所引起，不是發燒所致。MIS-C是一種免疫系統的錯亂所導致，所以是以靜脈注射免疫球蛋白及類固醇治療，而不是以退燒藥治療。

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林醫師提到他的孫子「一歲半時玫瑰疹發燒，三次到達三十九度以上，馬上給退燒藥，一個晚上就好了」。事實上玫瑰疹每個幼童的症狀不同，多數會燒三至五天，但也有人感染後完全沒症狀就產生抗體的，退燒本身也不能治好玫瑰疹。

另外他孫子「兩歲半時，武漢肺炎病毒，五次到達三十九度以上，第三次退燒無效，追加塞劑，燒就退了，總共一天半就好了」，更不宜率爾結論說「好像這種方法還不錯，恢復得很快。」因為兒童本是輕症或無症狀居多。

一個個人經驗實不宜在大眾媒體上暗示退燒可以治病或預防重症死亡，這樣可能會導致讀者效仿，用積極退燒的方式治病而得到反效果。

（作者為醫師，台灣兒科醫學會副理事長）

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