自由廣場》評詹長權「全球第二快」

◎ 黃世興

台大詹長權教授謂台灣染疫死亡數十三天內翻倍，全球第二快；詹教授為什麼不拿台灣染疫的死亡率來跟世界先進國家比？

若以累計之確診人數為分母，累計死亡數為分子來計算，則可得下列的死亡率比較結果（數據來源可參閱Worldometer）：台灣0.14%(4008/2841696)；美國1.19%(1035675/87246309)；日本0.34%(30866/9023920)；英國0.8%(179217/22382352)；法國0.5%(148710/29753370)；德國0.5%(140115/26802782)。顯見在世界先進國家中，咱的死亡率是較低的。

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說台灣死亡「第二快」的採樣時間是五月二十六日到六月八日，五月二十六日死亡人數是104人，六月八日的死亡人數是159人，單純數字和聳動的「全球第二快」之間，應有不少省思空間。同是台大的陳秀熙教授就不贊同以死亡數翻倍討論疫情。

平心而論，這次omicron來勢洶洶，太多有慢性病的長者本來抵抗力就弱，免疫力也差，若又未施打足夠疫苗，常致不幸往生。前些時候，醫院急診還要支援篩檢，壓縮醫療量能，而年長者很多不會視訊，或有延誤就醫的可能；如今已有改善。願大家一起體諒、用心，攜手共度難關。

（作者為專利師，台北市民）

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