自由廣場》破框思考外賓立院「全武行」

◎ 張經偉

日前，斯洛伐克訪團至立法院，戲謔地模擬了「全武行」，看似一個小動作，卻頗值得我們思考：欲搭起外交橋樑，訪團應當會避免冒犯的玩笑，故而，國會打架，或許不是那麼不堪的事？

多年來，台人普遍反感暴力政治，即所謂「藍綠惡鬥」。殊不知，民主法治各國，暴力政治都曾是常態。普選的前身是選舉人制度，選舉人就那幾位，故而政黨常組織暴力團，威逼選舉人們票投自己，也與他黨之暴力團相互搏鬥。改採普選制後，要再暴力拉票，成本過高，政黨暴力團方消散。然普選各國（想來包括斯洛伐克）不會因此把「和理非」奉為至高的「政治正確」，畢竟暴力政治看了那麼多年。

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日本是鮮明一例。「大正民主」時，國會暴力反而最激，各黨不惜吸收「極道」組建暴力團。對此，星亨、尾崎行雄等推動議會政治的自由派，不但不反對，甚至稱暴力團為「壯士」。軍國主義專政於昭和時，國會反倒速速「河蟹」了。打成一團的國會，是否真有那麼邪惡？想想！

至今，習近平、金正恩之流，才仍有著滿堂掌聲的「河蟹國會」。偏偏兩蔣時代的台灣，亦是如此畫面，方使眾多台人以暴力政治（乃至民主化）為變態、以和理非為期盼（且這種和理非，似乎更接近於「極盡迴避衝突」、「營造友善氣氛」，而非哲學上說的理性主義）。統派份子膽敢如此囂張，我認為這是原因之一：統派份子不在乎選票，只想盡量亂台以利共軍入侵，遂頻頻施暴；其他人則都惦記著政治正確，遂打不還手、唾面自乾。

或許，真正該被疑懼的，是那些總是河蟹的政府：它們能順風順水地把人民當韭菜割。百官在國會內拳腳相向，人民反倒可以吃瓜看戲。

（作者為清大歷史碩士，高雄市民）

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