社論》「台灣有事，就是日本有事」

在台灣對外關係中，日本一向是往來最密切的友邦之一。如今，兩國面對野心崛起的中國，東海、台海、南海都受共軍侵擾，台灣尤有遭武力侵犯之虞，日本的態度和因應至關緊要。半年前，前首相、現任眾議員安倍晉三指出「台灣有事，就是日本有事，也等同日美同盟有事」，最為中肯有力。日本《產經新聞》近日再報導，為因應台海情勢，日本打算派現職防衛省官員駐在台灣，以增進台日安保交流。日本政府的舉動，是推進安倍所指台日安保連結的一小步，值得肯定。

中國野心勃勃、耀武揚威，讓日本十分緊張。從常識看，台灣若遭中國併吞，日本從東海到南海的安全與經濟命脈橫遭切斷，將有災難性後果。安倍因此強調，對台灣的武力侵犯，無論在地理或空間，對日本都是重大危險，日本無法容許這一事態發生。他也警告，習近平若軍事冒險，「等同走向經濟自殺之路」。從而，從首相一職卸任之後，他更常公開談論協防台灣。美國總統拜登上月二十三日在東京公開明示台灣有事，美國將軍事介入，安倍立即對此表示「歡迎」；前天進一步呼籲，美日等國應展現意願和作為，創造迫使中國放棄武力統一台灣的條件。

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事實上，兩年前結束日本歷來最長首相任期的安倍，有如《經濟學人》最近以「安倍仍在日本舉足輕重」為題，指出他才是日本的議題設定者，現任首相岸田文雄正推動安倍所設定的大戰略。「安倍大戰略」的犖犖大者包括：從根本上強化日本的防衛能力，包括提高國防預算占國內生產毛額二％，以美日同盟為中心，鞏固與印度等夥伴關係，提升對中國的嚇阻力量。安倍的基本態度，日本以提高國防預算追求自主，但在美日合作下，包括「核共享」等承擔較大的和平及穩定責任。另外，岸田也一再公開宣示，持續關注台海情勢，絕不容以武力片面改變現狀。

安倍影響力如此重大，既出自政治家的高瞻遠矚，也在於中國的野心崛起，讓日本公眾看破手腳。日中建交今年滿五十年，但兩國人民卻互相看不順眼；半年多前民調顯示，逾九成日本公眾對中國印象不佳，近七成中國人對日本也沒有好印象。同時，《日本經濟新聞》上週民調顯示，有九成一民眾認為，日本應針對中國造成的「台灣有事」做準備，僅四％認為不需要；也有六成民眾贊成日本應保有反擊能力。此外，五月底的全球民調指出，包括日本在內二十六個國家，多數民眾支持，若中國入侵台灣，應切斷與中國經濟往來。

相形之下，戰後台灣與日本長期維持密切的政經關係。五十年前，日本與中國建交，但台日經濟社會往來不受外交關係中斷所挫折；日本一直是台灣人出國旅遊的首選，許多台灣人一去再去，每年前往的國人接近五百萬人次，雙邊經濟文化交流甚至更密切。更值得強調的，近年兩國人民遭逢地震、疫情等患難時的互助與關懷，更形成了民間的心靈羈絆；兩國社會共享自由、民主、人權及普世價值，建立了絕佳的友好關係。

不過，儘管台日之間的民間交往極為密切，政治外交的進展卻相對有限，兩國政府顯然都未能反映民間強大的友好現實，而以「謹小慎微」的心態和作為處理雙邊關係。在台灣，雖然對日本友善是人民普遍心聲，社會甚至有龐大的「哈日族」，卻同時存在仇視日本的若干勢力，常藉事端反日仇日，加上主政者欠缺決心與行動力，以致連開放福島地區食品進口的問題，都乖離食安議題的科學、國際標準，演變成政治事件，台灣坐失安倍執政的時機，在開放福島食品及連帶的加入CPTPP，蹉跎數年。

同樣地，日本背負戰前侵略的重擔，戰後對中國進退失據，對專制中國多所顧忌，也常因著眼於商業而見利忘義，讓野心崛起的中國占盡便宜，大力打壓台灣。舉例來說，日本從一九七九年援助中國，實施政府開發援助（ODA），提供無償資金、技術合作和貸款，但儘管中國經濟規模已於二○一○年躍居世界第二，日本仍援助不斷，二○一八年才停止；中國無疑充分利用了日本的慷慨與善意，猶如今日利用台灣的民主企圖吃掉台灣。

從安倍到岸田，已看穿中國野心的日本，如今擬派現職防衛省官員駐在台灣，雖只一小步，仍值得肯定。如能再接再厲，在落實「台灣有事，就是日本有事」的因應作為大力推進，必受台灣人民熱烈歡迎。

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