自由廣場》英國女王的白金禧年

◎ 曾泰元

二○二二年是英國女王伊莉莎白二世在位的白金禧年（platinum jubilee），標誌著她登基七十周年。關鍵詞jubilee是什麼意思？現在流通最廣的意思就是「周年大慶」，也就是某重大事件（比如君主登基）逢五逢十的周年紀念。至於具體是幾周年的大慶，就得看前面的修飾語而定。

逢五逢十的周年大慶，最常見者有三，即silver jubilee（銀禧年，廿五周年大慶）、golden jubilee（金禧年，五十周年大慶）和diamond jubilee（鑽石禧年，六十周年大慶），這些金銀珠寶所代表的時間，乃借自結婚周年慶的用法。

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史料記載，一八八七年維多利亞女王在位六十年，diamond jubilee（鑽石禧年）最初就是用在她身上的。二○二二年伊莉莎白二世在位七十年，破了維多利亞的記錄，platinum jubilee（白金禧年）也首度用在她身上。

中文用「禧年」來翻譯jubilee，藉此傳達「祥福之年」的寓意。禧年的jubilee源自猶太教，是五十年節。基督教聖經《舊約全書》（即猶太教聖經）於其中一卷《利未記》明載，在七七四十九年之後，第五十年是個解放、歸還與修復的聖年，是年奴隸解放，土地房舍歸還原主，耕地休耕一年。這歡慶的自由之年，要吹羊角號（ram’s horn）昭告天下，而jubilee最初指的就是這個羊角號。

同樣沿襲自猶太教的傳統，羅馬天主教也用jubilee，指的是「大赦年」。大赦年的間隔不定，歷史上幾經變化，由最初的一百年，後來縮短為五十年，再縮為卅年，到現在的廿五年。在大赦年裡，只要教徒做了特定的行為，展現其懺悔和虔誠，就能被赦免所犯之罪，獲得大赦。如今這個作法調整了，任何時候，教宗都可以對全體天主教教會或特定的國家、城市發佈大赦。

基於猶太教五十年節的傳統，jubilee的預設值是五十周年大慶，但後來作為大慶年的通稱，前面需加不同的修飾語以茲區別。到了二○二七年，如果伊莉莎白二世還健在的話，在位七十五年該如何用jubilee稱呼？gold diamond jubilee（金鑽禧年）？我不知道，咱們不妨拭目以待！

（作者是東吳大學英文系前系主任）

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