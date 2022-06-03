自由廣場》永遠的台灣人－馬偕

◎ 鄭浚豪

二○○一年，台北縣淡水鎮公所宣佈每年六月二日為馬偕日，其目的是紀念馬偕牧師將一生奉獻給台灣；時任鎮長郭哲道稱他是「永遠的台灣人」。淡水鎮公所此舉是全國首創由鄉鎮訂定之紀念日，而且還是全國第一個為外國人所訂定的紀念日。

回顧馬偕牧師在台灣將近三十年的歲月，他將台灣視為最後的住家。一八九五年，台灣因馬關條約被割讓給日本治理，致使教會亦深受打擊。當時候，返回加拿大休假的馬偕牧師在該年十一月回到台灣，《與馬偕同遊淡水的綠波蕩漾－馬偕新觀》一書提及「馬偕全家五人正在預備航向一八九五年日軍接收四處戰亂中的台灣，有如一場邁向死亡之旅，但對他而言卻是『回家』。」又，根據《北台灣宣教報告－馬偕在北台灣之紀事》，他為了整頓被日軍破壞與佔據的教堂、援救因抗日而被捕的教徒，分別面見前後任台灣總督乃木希典與兒玉源太郎，陳述教會毀損與教徒被捕被殺的慘況，終於得到官方保障傳教自由與教徒安全的承諾。日治初年，馬偕牧師積極協助日本宣教師在台創設教會，親身向日本信徒傳講教義、為他們施洗，從中獲得的友誼與愛戴。

請繼續往下閱讀...

在遭逢時局巨變的台灣，馬偕牧師訴諸公義、人權的普世價值主張，使彼此可以有對等的尊重。從上述的歷史會發現，馬偕牧師實踐「聖而公之教會」的信仰告白，超越政治、文化、種族的隔閡進行傳教，無論是漢人、客家人、平埔族，或台灣人和日本人。再者，他竭力維護許多台灣人的安全以及教會的復原。可見得，馬偕牧師的「台灣情」是透過實際行動，表達對台灣與其住民的關愛。相對來說，宣教師為台灣的犧牲奉獻，再次讓我們感受到甚麼才是真正的認同台灣。這些作為沒有鄙視，只有愛的永不止息。倘若對照台灣史上許多外來政權的高傲，更可凸顯馬偕牧師謙卑的偉大力量。

適逢二○二二年紀念馬偕來台宣教一百五十週年，欣聞中華民國基督教會協會欲籌拍有關馬偕牧師的電影，並且提供高額獎金徵求劇本。期待該協會能有本土情懷－「疼惜台灣」和普世視野－「公義人權」，協助導演和劇本拍出有歷史價值的傳記片，屆時為台灣史留下有意義的記憶。

（作者為台灣基督長老教會淡水教會牧師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法