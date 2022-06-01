社論》「小馬英九」、「小馬可仕」

「小馬可仕」當選菲律賓總統，背景是菲律賓的民主人權、經濟民生倒退，遂為獨裁者家族捲土重來提供了溫床。（美聯社）

五月三十日解散之前，促轉會向行政院遞交任務總結報告，其中提出中正紀念堂轉型中長程六年計畫，包含啟動具威權象徵處置意義的轉型前導計畫、變更都市計畫等五大工作項目，建議文化部在園區轉型方案落實前，開放外界申請進行「具威權象徵處置意義」的活動或裝置建構，並建議也可展開藝術駐村計畫，透過藝術量能擴大園區轉型之對話契機。這樣的轉型正義，表現的是受害一方的寬厚。但是，兩蔣的附隨、傳人、子孫，依舊有人不領情，還口口聲聲要「平反」。言下之意，施害者把自己當作受害者，簡直是做賊喊捉賊。

甫獲國民黨提名，蔣萬安暢所欲言：兩蔣對於中華民國這片土地的貢獻不容抹滅，從蔣中正對於土地改革、三七五減租、耕者有其田、九年國民教育，到蔣經國推動十大建設，以及現在的護國神山，都是當時所奠下的基礎。蔣萬安說：自己以身為蔣家後代感到驕傲。他還以黨國之孫的語氣說：中正紀念堂是所有民眾共同記憶，也是歷史一部份，絕對不容許任何個人、政黨或少數官員任意、片面決定它的改變，希望能在現有基礎下共同討論加入其他元素，但現有基礎不容任何更動。而他跟風「看到這麼多孩子，就這樣走了」，卻一字不提兩蔣二二八、白色恐怖、長期戒嚴，讓多少萬個孩子失去父母！這就是他競選首都市長的起手式嗎？

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首都市長選戰，藍營儼然形成一種新的傳統，黨國權貴才有資格披掛上陣。馬英九、郝龍斌、丁守中、蔣萬安這組名單，截然不同於張豐緒、林洋港、李登輝、邵恩新、楊金欉、許水德、吳伯雄、黃大洲那組名單。威權時代，國民黨任命、提名台北市長，還會考慮到接地氣。民主時代的國民黨，偏偏反其道而行。也許，這種反差折射出，隨著民主深化，國民黨的正統象徵，只剩下台北市這個藍與統的最後堡壘了。蔣萬安獲提名，立刻拜會馬英九、郝龍斌，黨國權貴一家親，市民黨員局外人。雖然台北市選區特別，仍不妨視為某種指標，據以觀測台灣國家認同、選民自主的成熟進度。

有人形容，蔣萬安是「小馬英九」。他回應說：「我就是我，我就是蔣萬安。」其實，與其說特定黨國權貴是「小馬英九」，不如問那些黨國權貴可不可能成為「小馬可仕」？菲律賓前獨裁者馬可仕，總統任內侵犯人權、貪污腐敗，一九八六遭人民革命推翻，流亡海外。但馬可仕死後，他的家族又在故鄉東山再起。這次大選，「小馬可仕」透過網路清洗家族暗黑歷史，大力宣傳馬可仕的建設、繁榮與安定，並結合其他政治家族勢力（副總統當選人係杜特蒂長女薩拉），終於如願以償。作為旁觀者，自要尊重菲律賓的選擇。但「小馬可仕」的成功，背景是菲律賓的民主人權、經濟民生倒退，遂為獨裁者家族捲土重來提供了溫床。

在台灣，藍統政媒至今仍在粉飾兩蔣的獨裁歷史，為他們塗抹慈眉善目的形象，凸顯其經濟建設、社會安定、勤政愛民等豐功偉業，不談政治高壓，且淡化他們不分族群地屠殺、迫害人民。所幸，一九八八以來，台灣的民主勇往直前，成為印太地區的民主領頭羊；產業經濟擺脫中國磁吸，成為國際可信賴的供應鏈；民主防疫勝過對岸專制防疫，維持正常生活、生產建設並進而準備重開邊境。縱使藍統政媒，於外附和北京脅迫台灣，於內誘導國人「憶苦思甜」，「永懷兩蔣」終究是社會的邊緣情緒。台灣的正向發展，預示著「小馬可仕」的空間，日漸縮小。

轉型正義，堪稱黨國時代的句點。然而，藍統政媒，至今還在頑抗這個句點。所幸，台灣的主流民意，已經心有定見，威權時代不堪回首，更不可掉入對岸另一個黑洞。這種向上提升的力量，且向年輕世代擴散生根，成為維護台灣民主健康的抗體。回顧以往，由於民進黨首次執政失敗，馬英九當選猶如「小馬可仕」，兩岸的黨國體制藉機接軌，幸而太陽花學運，二○一六撥亂反正。可見，台灣若像菲律賓那樣出了「小馬可仕」才是大患。推動轉型正義的民意與政府，寬厚以待兩蔣的追隨者，也就罷了。重要的是，致力轉型正義的執政者自我惕勵莊嚴從事，莫因擁有權力而從內部開始腐化，令企圖復辟者據以質疑轉型正義的正當性，甚而為「小馬可仕」班師回朝創造機會。

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