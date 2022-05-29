自由廣場》台灣應軍售諾魯鎮海火箭彈系統

◎ 王文勝

中國外長王毅訪問索羅門群島，雙方同意打造共建「一帶一路」標誌性大項目，擴大農漁業、木材、礦產、衛生抗疫、減災救災等廣泛領域務實合作，確保二零二三年太平洋運動會體育館及其附屬設施近期建成。王毅還表示說他們無意在索羅門建設海軍基地。

筆者在二零一九年曾經投書〈中華民國需將海巡範圍擴展到南太〉，提到中華民國和諾魯、馬紹爾群島和帛琉簽署有海巡協定，和吐瓦魯有海巡救助合作機制，其中諾魯距離索羅門群島僅一二九一公里，從地緣政治的格局上來說有非常大的威嚇。

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中科院既然有生產供海巡掛載的鎮海火箭彈系統，那不妨趁這時候和諾魯簽下訂單，提供千萬元的貸款，花五年的時間讓諾魯採購完畢，首批可以現在就到貨；而臺灣將海巡變成第二海軍的經驗，也可以同步傳授給諾魯。這樣一方面諾魯對澳洲和美國的戰略意義就會大增，台灣和諾魯的邦誼也可以穩固，澳洲和美國也可以看見台灣的實力，三方面也可以對比同樣給貸款，臺灣是建立在雙方互相需要之上，中國對索羅門提供的則形同「債務陷阱」，看看馬爾地夫和斯里蘭卡就知道！

南太平洋島國和台灣有著共同的歷史文化基礎和民主制度，原本也都是台灣的邦交國，台灣不僅要有守護鄰近海域的決心，也要有和中國在南太平洋競爭的志氣。假設諾魯可以在不經元首同意就可以對入侵領海的中國漁船或民兵開火，甚至在台灣的訓練下對付中國的海警船，那就會是台灣的一次成功。

現在王毅一方面要給予這些島國多方面的合作，台灣至少應該將海巡的海軍化和掛載實彈的升級同步用在我們的友邦，並將我們中科院研發具有攻擊力量的鎮海多管火箭彈外銷我們的太平洋友邦，與中國的影響力抗衡。

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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