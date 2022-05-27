社論》台灣參與世衛的新高點

立陶宛衛生部長杜爾基斯於第75屆WHA發言時直言呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參加大會，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛。（圖：取自立陶宛衛生部推特）

第七十五屆世衛大會（WHA）本週在瑞士日內瓦召開，美國、英國、日本等主要民主國家發言支持台灣參與世衛；其中，法國、德國、立陶宛、盧森堡和捷克是首次在大會提及台灣，呼籲將台灣納入全球衛生架構。雖因中國阻撓，十三個邦交國向世衛提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」議案，遭大會裁定不納入議程。經外交部統計，世衛大會舉行前夕，已經有七十一個友好國家的行政機關、立法部門以及跨國議會組織，逾三千七百位政要、議員與各界國際友人，以多元的方式展現強勁支持。挺台力道及聲量更甚以往，這股支持能量把我們參與世衛的正當性，推向新高點。

這兩年多武漢肺炎肆虐全球，中共政權從隱匿疫情到擴散病毒，危害世界，早成頭號公敵。面對多國要求追究責任，中共想方設法阻撓，透過大外宣與製造假訊息，甩鍋他國。然而，對許多國家政府而言，基於維護人民的健康福祉，若繼續姑息無良政權，就是陷於下一次傳染病莫名擴散的危機中。武肺疫情未歇，近期有猴痘傳染病例，突然在歐美國家出現。美國媒體披露，中國武漢實驗室曾在數月前，進行猴痘實驗，這與外界懷疑武肺的可能源頭是在同處，立即引發聯想。而當這個漠視人權、視人民如草芥的政權，極盡打壓民主台灣，自然形成反作用力，集結更多民主國家站在中國對立面，力挺台灣。

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台灣推動參與世衛組織，從一九九七年前總統李登輝任內首度叩關開始，努力走過二十多年。包括請邦交國於世衛提案；無邦交的美國等民主國家，或發言支持，或場外雙邊會談，多年以來這是兩條外交平行線。不過近幾年，出現了變化。中國投注金援挖走我友邦，衝擊全球民主防線，美國為此助台鞏固邦交國。今年初宏都拉斯新任總統就職，美國與台灣都派出副總統規格出席慶賀，力阻宏國外交轉向，就是明確指標。台灣與邦交國的雙邊互動，也因加入美國角色而升級為多邊合作關係。這次世衛推案，我們十四個邦交國除了教廷因觀察員身分未能提案，其他十三國皆列名，美國扮有積極角色。

另外，為了挺台，在世衛大會召開前夕，美國拜登總統也簽署先前在參眾兩院壓倒性通過的友台法案，要助台重獲觀察員身分，行政與立法部門共同展現力道。此外，歐洲國家也追上腳步。德國聯邦議院在世衛召開前夕，決議支持台灣以觀察員參與世衛機制與活動，並要求德國聯邦政府定期提出報告。這項決議案是聯合執政三黨（社會民主黨、綠黨、自由民主黨）與最大在野黨（基民盟）提案，顯示朝野高度共識。德國衛生部長並在世衛大會發言挺台。法國上下兩院去年也通過支持台灣參與國際組織決議案，法國衛生官員並發言挺台。德法皆首度在世衛大會表態，具歷史意義。

本屆世衛大會支持台灣的國際聲量推向新高點，除了不滿中國，還因俄羅斯入侵烏克蘭等因素，讓民主國家更團結以對。尤其在地緣政治，面臨中俄等威權進逼的中東歐國家，反應最為鮮明。捷克參議院議長韋德齊前年無懼北京恫嚇率團訪台，高喊「我是台灣人」，連結捷克台灣民主同盟。立陶宛則為歐盟第一個同意我以「台灣」為名設處的國家，縱然北京祭出經濟脅迫手段，仍堅持深化關係。兩國並首度在世衛發言挺台，堪稱突破。過去我們與歐洲國家交往，著重傳統西歐國家，因烏俄戰爭，中東歐國家面臨虎視眈眈的惡鄰，對台灣更能感同身受，這正是我們的發展空間。

從各國在世衛大會接續發言挺台看到，正因我們堅守民主前線，向世衛示警武肺病毒，以及展現民主治理的防疫典範，並且積極貢獻國際社會，德不孤必有鄰，獲得理念相近國家強勁支持。對照中國對於武肺疫情的欺瞞，兩岸之間國際形象也高低立判。台灣在世衛道路受阻，我們某位卸任總統則一旁說風涼話，還自誇「我任內可以年年參加」。參與固然重要，關鍵是用什麼姿態與會。若是像這一位「馬統」，樂在被矮化的一中框架下出席，甘為中國旁的聽話小弟，這般形象，就算我們能參加世衛，國際社會的評價會完全不同。台灣盼成為世衛一員，我們靠的是對全球貢獻公共衛生實力，而不是降格墮落，專為北京製造兩岸一中的政治工具。

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