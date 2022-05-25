自由廣場》建請恢復民眾 可自提刑事自訴

◎ 林尤超

目前正值司法院推動一系列改革，筆者在此提出刑事自訴改革建言。廿年前，任何百姓可以自提自訴，但規定經檢察官不起訴之案件不得提自訴。最近發現有新的規定，告訴人經再議駁回後，可於十日內委律師向該管法院申請交付審判。換言之，即使檢方不起訴，也可以提起自訴，但美中不足是必須要透過律師。

此處出現很大的荒謬，譬如若干傷害案，即便刑事附帶民事告贏，也不過獲賠二、三萬元，但如果必須透過律師提起自訴，依目前行情，律師費一審就要六萬元，這樣似乎在開玩笑，因為獲賠金額恐怕還不夠支付律師費，那幹嘛還要打這官司？

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此外，眾所周知檢察官系統遠比法官系統問題多，關說、受賄吃案嚴重。一旦民眾檢舉告發一干背信、貪腐案件，常常是曲意迴護不起訴，這些惡劣檢察官就是吃定告訴、告發人沒錢請律師向法院提自訴，因此常有濫用心證，為所欲為的情事出現。

筆者建議，可以對照的是民事訴訟，民事一般比較複雜，但是素來民眾都可以自提訴訟，不必經過律師。而刑事訴訟相對簡單，自然沒有理由非請律師不可。爰此建議恢復民眾可以自提刑事自訴，不必經過律師，而為了防止濫訟，可以比照民事訴訟，繳納訴訟費用一到兩千元。也可以當作押金：如果勝訴就予發還，敗訴就沒收，轉送給被告當作精神撫慰金。

（作者是民間司改志工）

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