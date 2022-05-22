自由廣場》從疫情看台灣遠距醫療

◎ 陳維恭

相信，疫情大爆發後，所有確診隔離者及被居家隔離者，最最難過的事，是被隔離在家後，立即陷入無法外出就醫或順利取藥的種種困境與無奈。

兩年前，當COVID-19疫情開始擴散，遠距醫療便成為先進國家，做為兼顧隔離政策與醫療人權的有利工具。事實證明，唯有遠距醫療，能同時解決隔離與就醫間的矛盾。因此，許多國家均加大開放的步調，大幅放寬過去對遠距醫療的種種限制，讓隔離者透過遠距醫療能即時解決醫療問題，降低非必要的就醫需求，間接地保存了醫療機構的戰力；同時也讓衛生行政單位，不會疲於安撫民眾或忙於安排就醫工具。過去兩年的COVID-19疫情，刺激遠距醫療之發展與運用，未來即便在疫情漸漸趨緩下，遠距醫療之運用，也將成為醫療服務的一種新模式與新趨勢。

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反觀台灣，遠距醫療之發展，雖早在二十幾年前就已萌芽。但除偏鄉離島外，我們擁有最方便之就醫可近性與便利性。加上有最健全、覆蓋率最廣的健保制度。以至於，即便台灣號稱是個科技島，卻在遠距醫療發展上，比一些落後國家還要落後。其原因就在，「我們習慣的好，限制了我們更好」。民眾或醫界，普遍沉浸在就醫方便，醫療機構林立的氛圍中，以至於除偏鄉離島外，沒人認為遠距醫療有推動之必要，也無任何有利發展之空間與機會。

而包山包海的健保制度，一旦碰觸遠距醫療政策時，便懼怕會因民眾之濫用，變成另一個財務黑洞，重創已十分脆弱的財務結構。至於醫療機構，由於長期禁臠在健保總額制度下，同樣害怕遠距醫療，會破壞雖不滿意卻又十分習慣之醫療生態。而私人保險公司，則普遍認為民眾心中只有健保，遠距醫療之多元醫療給付保單，不僅法規不明，推動上恐怕也非易事。種種因素與慣性思維，讓原本應該是最有效的防疫利器，卻在台灣疫情最艱鉅時，起不了關鍵性作用。

如果這次疫情，能讓我們看到遠距醫療發展的障礙與盲點，能讓我們改變原本的慣性思維與態度，能將批評與無奈，轉換成促進遠距醫療發展與開放的動力。那麼，這陣痛或許還值得。相反地，若這些埋怨或缺失，在疫情過後，便灰飛煙滅或只淪為政治鬥爭的題材，那就十分可惜了！

（作者為台灣遠距健康策進會理事長）

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