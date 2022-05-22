自由共和國》施義芳、李瑋聆／印太經濟架構下的數位新南向：以智慧運輸國家隊前進印度為例

身為全球第三大溫室氣體排放國的印度，為了減碳，已設定目標，希望在二○三○年將七十％商務用車、四十％公車、三十％私家車與三十％的雙輪摩托車與三輪車都電動化。（彭博）

施義芳／台灣世曦工程顧問公司董事長

李瑋聆／中華智慧運輸協會（ITS）副秘書長

蔡英文總統甫上任便積極推動產業政策，其中新南向政策更是建構在DIGI+ 、產業創新五＋二之上的重要經貿政策。受到Covid-19疫情影響，各國在逐步邁向疫後新經濟同時，為加速經濟復甦，紛紛提供具競爭優勢的投資環境及優惠吸引外資。以印度為例，印度總理莫迪上台後，在去年宣布推出一．三兆大基礎建設計畫，以建設綠色印度、智慧城市為政策目標，並鼓勵印度在地製造優先。

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身為全球第三大溫室氣體排放國的印度，為了減碳，已設定目標，希望在二○三○年將七十％商務用車、四十％公車、三十％私家車與三十％的雙輪摩托車與三輪車都電動化。二○二○年二月印度政府更進一步宣布，二○二五年起印度國內所銷售的一五○c.c.以下機車，將全面電動化。由於印度人口成長速度驚人，聯合國已預估將於二○二七年超越中國成為全球人口第一大國。可見未來印度對於智慧交通、電動載具與能源補給的需求將十分龐大。

輔以世界趨勢來看，燃油車逐漸淘汰，電動車取而代之，是未來十年不可逆的潮流。尤其在世界各國努力減少溫室氣體排放量的規範下，被視為可以減少城市交通碳排的電動車，必定是未來全球大城市交通的主力。而電動機車由於其機動性，更被視為在新德里、孟買這些印度大城市交通壅塞的解決方案。因此印度擁有全球第四大汽車市場、全球第二大雙輪機車市場。台灣過去已有發展成熟的機車產業、汽機車零組件與ICT資通訊產業領域，甚至是跨域結合產生的智慧運輸產業，近幾年也開始完成整隊。因此，印度無疑是我國新南向政策中，十分值得投以關注的國家之一。

就外交立場而言，近期印中關係緊張。過去印度政府與民間採用的智慧電錶，由於印度政府亟欲擺脫對中國電子產品依賴，開始逐步抑制進口，避免具備國家戰略性質的電力資料遭中國掌握。而其他相關中國製電子產品，印度也逐一開始削減進口量，連當前全球電動車大廠特斯拉要進軍印度，印度政府同樣強硬要求不得進口中國製造版本的特斯拉。

台灣相關業者過去在印度發展有限，就交通載具、零組件甚至是運輸基礎建設服務來說，台灣產品在印度雖然具備一定品牌形象，但面對中國業者傾銷式的削價競爭，價格競爭力成了台灣業者在印度發展的痛點。尤其台印並未簽訂自由貿易協定（FTA），外銷整車面臨一百％的關稅，外銷零件也需要二十～三十％的高關稅，若此一貿易障礙持續存在，台商在印度市場競爭力將無法與其他國家抗衡。

台印政府雙方於去年已積極會談台印FTA的相關內容，印度產業界、智庫更數度向政府建言，印度政府應積極爭取我國半導體業者前往印度設廠，合作發展半導體產業。政府應趁此機會將我國智慧運輸相關產業一同考量，以數位新南向的產業國家隊模式出發，以期達到一加一大於二的效應。

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