自由廣場》球棒隊橫行 法官竟還「情堪憫恕」

◎ 蕭福松

自由時報「司法話題」，昨大幅報導台中地院對「球棒隊」給予輕判的新聞，輕判理由是「情堪憫恕」。

正如持反對意見的律師所言，對被告等五人持球棒砸店傷人，還噴漆吐檳榔汁，實看不出「客觀上，有足以引起社會大眾同情之處」。法官或許引用刑法第五十九條規定「犯罪之情狀，顯可憫恕」，不過筆者眼拙，怎麼看都看不出「暴力滋事者」，客觀上有可以讓人理解、同情之處。

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持球棒聚眾、對特定對象的店車恣意砸打，若說心中尚有一絲良心，或眼裡還有一點法紀，可能連鬼都不相信。以「球員」犯後態度良好、並與被害人達成和解，就給予輕判，都小看了專以「逞兇鬥狠」為能事的幫派份子，其潛在的惡性暴力本質。

法官基於「修復式司法」考量，給予犯罪者輕判，或許合法，卻不合常情常理。何況任何判決都會形成判例，也會對社會「隱而不顯」的犯罪行為，產生一定程度的「嚇阻」或「鼓勵」作用。給予動輒砸打的球棒隊輕判，並無法扭轉街頭盛行的砸打歪風，更不可能叫「球員」從此放下球棒、立地成佛。

球棒隊橫行街頭任意砸打，已造成民眾相當的恐慌，也給維護治安的警方帶來極大的壓力。理論上，當以設法遏止、消弭這股歪風為要務，司法尤應扮演強力掃蕩的支持角色。如果前面警方嚴打，後面法官卻輕縱，就如同前門抓狼、後門縱虎，球棒隊橫行砸打歪風怎消弭得了？

法官有佛心是好事，但慈悲心、憐憫心應是用在善良百姓身上，藉著司法伸張正義、表彰公理、保障權益，而非反其道，憐憫同情起犯罪者，令人匪夷所思。尤應思考，當司法的天秤往「不正義」的一方傾斜時，人民的權益是被犧牲的，公理正義是被拋在一旁的。

想像被害人面對一群凶神惡煞闖進屋內凶狠砸打的畫面，就算被害人願意和解，但肉體遭受的傷害，以及內心極度的驚嚇恐懼陰影，豈是和解就可撫平消除？面對法官「情堪憫恕」的見解，也只能無語問蒼天，怎會相信司法呢？

（作者為大學教師，台東市民）

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