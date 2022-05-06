記者莊榮宏

兩個人在聊天，談到台北市的防疫記者會。

甲說，每次看柯文哲主持防疫記者會，比手劃腳、人模人樣，口沫橫飛、得意洋洋，搞得像在捧明星，一聲開麥拉，他馬上入戲，渾然忘我，暢所「預言」。

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乙點點頭說，若論「話唬爛」，這傢伙本事一流，套用電影「功夫」的台詞，這廝是骨骼精奇，乃唬爛界百年難得一見的練武奇才，適合主持搞笑節目，只要鼻頭一皺、牙齦一露，喜感自然淋漓剔透，立馬歡樂滿人間、含笑半步顛，直追周星馳、堪比唐伯虎，什麼綜藝天王通通閃邊去，可惜他入錯行，否則單憑嘴巴兩片皮，撈撈主持費，賺賺廣告代言，千萬年收入，不過是等閒。

被你這一說，我又想起柯匹講話手勢超多，忙得像手語老師，大概是為了上相，不過我們這樣講他，會不會太主觀？

不會，跟他比，我們還差得遠，偷偷告訴你，就在大家不知不覺中，柯匹已經把防疫記者會給成功轉型了。

記者會也能轉型？是轉成什麼型？

台北市防疫記者會已經被他轉型成「預言發表會」，他現在是防疫擺第二，預言擺第一，觀眾收看他的「綜藝節目」，防疫已是其次，重點是那張嘴又要作什麼預言。

你這一說，倒提醒我，好像有人說他是「印度神童」？

那是有人問阿中部長，柯文哲的預言是不是很準，阿中沒有直接吐嘈，只回答「人家印度神童也不錯呀」，害得大家都笑翻了，柯匹倒是很尷尬，特別聲明自己並非算命仙。

他這聲明不是此地無銀三百兩，越描越黑？

是呀，從那天起，只要柯匹上電視，我眼中看到的雖是他，腦海浮出的卻是印度神童的臉，甩都甩不掉，傷腦筋捏。

這市長，辦事不牢靠，口水多過茶，話都隨他講，他丟出「軟性封城」，被罵得慘兮兮，第二天就改口說「其實和三級警戒差不多」，放話時不負責任，改口時天衣無縫，臉不紅、氣不喘，滑不溜丟，像條泥鰍；說來都是大家縱容他，就像台語說的：寵豬豬舉灶，寵子子不孝。

不過話說回來，阿中部長和神童市長的搭配，還真是中央與地方分工的典範。

這太不真實，你別開玩笑。

我是說真的，防疫急如救火，你看阿中忙著打火救火，柯匹卻忙著搧風點火；他們兩人，一個要克服驚濤駭浪，一個動輒興風作浪，一個是溫吞吞、與人為善，一個卻是刺牙牙（台語，盛氣凌人）、粗鄙冒犯，人格彼此互補，這不正是各有所長、分工絕配嗎？

哈哈，你這分明是歪理。

柯匹是歪人，歪人不用歪理，難道還跟他講道理？

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